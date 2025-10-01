Второй тур Лиги чемпионов в Леверкузене превратился в матч упущенных возможностей. «Байер» был ближе к трём очкам, имел моменты, вёл в счёте после гола 19-летнего Кристиана Кофане, но позволил ПСВ ожить и избежать поражения. Для немецкого клуба это уже вторая совершенно необязательная ничья в этом сезоне ЛЧ.

Результат матча Байер Леверкузен 1:1 ПСВ Эйндховен 1:0 Кристиан Мишель Кофане 65' 1:1 Исмаэль Сайбари 72' Байер: Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Луак Баде, Эдмон Тапсоба, Аксель Тапе ( Артур 42' ), Алехандро Гримальдо, Алейш Гарсия, Эсекиэль Фернандес, Малик Тилльман ( Ибрахим Маца 81' ), Эрнест Поку ( Элисс Бен-Сегир 74' ), Кристиан Мишель Кофане ( Клаудио Эчеверри 80' ) ПСВ: Матей Коварж, Анасс Салах-Эддин, Ярек Гасёровский, Армандо Обиспо ( Райан Фламинго 66' ), Иван Перишич ( Коухаиб Дриош 74' ), Гус Тиль, Джой Веерман, Йерди Схаутен, Исмаэль Сайбари, Мауро Жуниор, Деннис Ман ( Эсмир Байрактаревич 74' ) Жёлтая карточка: Гус Тиль 65' (ПСВ)

Статистика матча 4 Удары в створ 1 6 Удары мимо 3 46 Владение мячом 54 7 Угловые удары 4 2 Офсайды 2 8 Фолы 9

Матч начался активно. Уже на 5-й минуте казалось, что ПСВ поймал хозяев: Деннис Ман навесил на дальнюю, и Иван Перишич легко вколотил мяч головой в сетку. Но радость голландцев быстро погасил ВАР — минимальный офсайд лишил их раннего преимущества.

Удар Перишича головой globallookpress.com

«Байер» не сломался, а наоборот — заиграл увереннее. Следующие полчаса прошли под знаком давления и моментов у ворот Матея Ковара. Алехандро Гримальдо с острого угла угодил в штангу, Алеш Гарсия зарядил рядом с девяткой, а Малик Тиллман, получив роскошный пас, пробил прямо в руки голкиперу.

Леверкузен планомерно увеличивал обороты и явно наигрывал на гол. ПСВ же выглядел неожиданно осторожно, если не сказать пассивно: при всех попытках Перишича что-то придумать, остальные линии команды почти не поддерживали атакующие действия.

«Байер» — ПСВ globallookpress.com

Ошибка Схаутена и дебютная радость Кофане

После перерыва сценарий не менялся: хозяева по-прежнему давили, гости почти не шли вперёд. И счёт, наконец, открылся, пусть и не благодаря комбинации, а из-за грубой ошибки.

На 65-й минуте капитан ПСВ Йерди Схаутен зачем-то покатил мяч назад в пределах своей штрафной на Армандо Обиспо. Передача получилась неожиданной, защитник не был готов, замешкался — и тут, словно хищник, выскочил Кристиан Кофане. 19-летний форвард подкараулил подарок, обокрал соперника и спокойно пробил мимо Ковара. Первый старт в Лиге чемпионов — и сразу гол, да ещё и с историей: Кофане стал самым молодым автором мяча «Байера» в турнире.

Кристиан Кофане globallookpress.com

К этому моменту казалось, что у хозяев всё под контролем. Они перекрывали зоны, держали инициативу, а ПСВ выглядел слишком беззубо, чтобы претендовать хотя бы на ничью.

Сайбари наказывает первой же атакой

Но футбол не про «казалось». Леверкузен не добил соперника, а вместо этого позволил тому собраться. На 72-й минуте последовал первый удар гостей в створ — и он оказался голевым. Гус Тиль аккуратно откатил мяч Исмаэлю Сайбари, тот принял, сместился и закрутил под дальнюю штангу. Удар получился филигранным: Флеккен прыгнул, но не дотянулся. И вот уже 1:1, игра возвращается в равновесие, а психологическое преимущество уходит к ПСВ.

Гол Исмаэля Сайбари globallookpress.com

Дальше Леверкузен словно потерял нить. Команда Юльманна села глубже, теряла мяч в простых ситуациях, а гости, наоборот, расправили плечи. В статистике второго тайма владение ушло в пользу ПСВ — около 65%. Сайбари и Тиль продолжали давить, Перишич искал обострение с фланга, и в последние 20 минут именно ПСВ был ближе к победе.

Концовка за гостями, но у «Байера» был шанс

Финал матча — это парад парадоксов. С одной стороны, Ковар дважды выручал Эйндховен: особенно в компенсированное время, когда Гримальдо ударом низом едва не принёс хозяевам победу. С другой — по ходу второй половины именно ПСВ имел больше контроля и даже мог забрать все три очка, если бы реализовал моменты при переходах.

Для Леверкузена это уже второй подряд ничейный результат в Лиге Чемпионов — после 2:2 в Копенгагене. Очевидно, что команда умеет создавать моменты и выжимать ошибки соперника, но также очевидно и то, что у «Байера» пока нет привычки добивать соперника, доводить матч до спокойного конца. «Байер» показал, что способен контролировать игру, но слишком легко отпускает её из рук. Кофане стал главным светлым пятном вечера, дебютировав с голом в ЛЧ.

ПСВ же, начав с пассивности и ошибок, сумел перестроиться, вытащить ничью и уехать с «БайАрены» с первым очком в турнире. Впереди у команд ещё шесть туров, но уже ясно: борьба за выход будет плотной, а упущенные победы вроде этой «Байеру» могут дорого обойтись. Дальше у немцев — «Унион» в Бундеслиге и встреча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Для Юльманна и его игроков это шанс доказать, что 1:1 с ПСВ — не симптом, а лишь временный сбой.