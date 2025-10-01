Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Второй тур Лиги чемпионов в Леверкузене превратился в матч упущенных возможностей. «Байер» был ближе к трём очкам, имел моменты, вёл в счёте после гола 19-летнего Кристиана Кофане, но позволил ПСВ ожить и избежать поражения. Для немецкого клуба это уже вторая совершенно необязательная ничья в этом сезоне ЛЧ.

Результат матча

БайерЛеверкузенБайер1:1ПСВПСВЭйндховен
1:0 Кристиан Мишель Кофане 65' 1:1 Исмаэль Сайбари 72'
Байер:  Марк Флеккен,  Джарелл Куанса,  Луак Баде,  Эдмон Тапсоба,  Аксель Тапе (Артур 42'),  Алехандро Гримальдо,  Алейш Гарсия,  Эсекиэль Фернандес,  Малик Тилльман (Ибрахим Маца 81'),  Эрнест Поку (Элисс Бен-Сегир 74'),  Кристиан Мишель Кофане (Клаудио Эчеверри 80')
ПСВ:  Матей Коварж,  Анасс Салах-Эддин,  Ярек Гасёровский,  Армандо Обиспо (Райан Фламинго 66'),  Иван Перишич (Коухаиб Дриош 74'),  Гус Тиль,  Джой Веерман,  Йерди Схаутен,  Исмаэль Сайбари,  Мауро Жуниор,  Деннис Ман (Эсмир Байрактаревич 74')
Жёлтая карточка:  Гус Тиль 65' (ПСВ)

Матч начался активно.  Уже на 5-й минуте казалось, что ПСВ поймал хозяев: Деннис Ман навесил на дальнюю, и Иван Перишич легко вколотил мяч головой в сетку.  Но радость голландцев быстро погасил ВАР — минимальный офсайд лишил их раннего преимущества.

Удар Перишича головой
Удар Перишича головой globallookpress.com

«Байер» не сломался, а наоборот — заиграл увереннее.  Следующие полчаса прошли под знаком давления и моментов у ворот Матея Ковара.  Алехандро Гримальдо с острого угла угодил в штангу, Алеш Гарсия зарядил рядом с девяткой, а Малик Тиллман, получив роскошный пас, пробил прямо в руки голкиперу.

Леверкузен планомерно увеличивал обороты и явно наигрывал на гол.  ПСВ же выглядел неожиданно осторожно, если не сказать пассивно: при всех попытках Перишича что-то придумать, остальные линии команды почти не поддерживали атакующие действия.

«Байер» — ПСВ
«Байер» — ПСВ globallookpress.com

Ошибка Схаутена и дебютная радость Кофане

После перерыва сценарий не менялся: хозяева по-прежнему давили, гости почти не шли вперёд.  И счёт, наконец, открылся, пусть и не благодаря комбинации, а из-за грубой ошибки.

На 65-й минуте капитан ПСВ Йерди Схаутен зачем-то покатил мяч назад в пределах своей штрафной на Армандо Обиспо.  Передача получилась неожиданной, защитник не был готов, замешкался — и тут, словно хищник, выскочил Кристиан Кофане. 19-летний форвард подкараулил подарок, обокрал соперника и спокойно пробил мимо Ковара.  Первый старт в Лиге чемпионов — и сразу гол, да ещё и с историей: Кофане стал самым молодым автором мяча «Байера» в турнире.

Кристиан Кофане
Кристиан Кофане globallookpress.com

К этому моменту казалось, что у хозяев всё под контролем.  Они перекрывали зоны, держали инициативу, а ПСВ выглядел слишком беззубо, чтобы претендовать хотя бы на ничью.

Сайбари наказывает первой же атакой

Но футбол не про «казалось».  Леверкузен не добил соперника, а вместо этого позволил тому собраться.  На 72-й минуте последовал первый удар гостей в створ — и он оказался голевым.  Гус Тиль аккуратно откатил мяч Исмаэлю Сайбари, тот принял, сместился и закрутил под дальнюю штангу.  Удар получился филигранным: Флеккен прыгнул, но не дотянулся.  И вот уже 1:1, игра возвращается в равновесие, а психологическое преимущество уходит к ПСВ.

Гол Исмаэля Сайбари
Гол Исмаэля Сайбари globallookpress.com

Дальше Леверкузен словно потерял нить.  Команда Юльманна села глубже, теряла мяч в простых ситуациях, а гости, наоборот, расправили плечи.  В статистике второго тайма владение ушло в пользу ПСВ — около 65%.  Сайбари и Тиль продолжали давить, Перишич искал обострение с фланга, и в последние 20 минут именно ПСВ был ближе к победе.

Концовка за гостями, но у «Байера» был шанс

Финал матча — это парад парадоксов.  С одной стороны, Ковар дважды выручал Эйндховен: особенно в компенсированное время, когда Гримальдо ударом низом едва не принёс хозяевам победу.  С другой — по ходу второй половины именно ПСВ имел больше контроля и даже мог забрать все три очка, если бы реализовал моменты при переходах.

Для Леверкузена это уже второй подряд ничейный результат в Лиге Чемпионов — после 2:2 в Копенгагене.  Очевидно, что команда умеет создавать моменты и выжимать ошибки соперника, но также очевидно и то, что у «Байера» пока нет привычки добивать соперника, доводить матч до спокойного конца.  «Байер» показал, что способен контролировать игру, но слишком легко отпускает её из рук.  Кофане стал главным светлым пятном вечера, дебютировав с голом в ЛЧ.

ПСВ же, начав с пассивности и ошибок, сумел перестроиться, вытащить ничью и уехать с «БайАрены» с первым очком в турнире.  Впереди у команд ещё шесть туров, но уже ясно: борьба за выход будет плотной, а упущенные победы вроде этой «Байеру» могут дорого обойтись.  Дальше у немцев — «Унион» в Бундеслиге и встреча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.  Для Юльманна и его игроков это шанс доказать, что 1:1 с ПСВ — не симптом, а лишь временный сбой.