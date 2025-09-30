Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

В Норвегии всё началось под фейерверки и тишину северной ночи, а закончилось рикошетом, который спас «Тоттенхэм». Команда Томаса Франка снова отыгралась со счёта 0:2, но этот камбек — больше про характер, чем про игру. «Будё-Глимт» провёл свой первый домашний матч группового этапа Лиги чемпионов как праздник — и был очень близок к тому, чтобы добыть три очка.

Результат матча

Будё-ГлимтБудёБудё-Глимт2:2ТоттенхэмТоттенхэмЛондон
1:0 Йенс Хёуге 53' 2:0 Йенс Хёуге 66' 2:1 Микки ван де Вен 68'
Будё-Глимт:  Никита Хайкин,  Один Бьортуфт,  Хайтам Алеесами (Андерс Клюнге 90'),  Фредрик Бьёркан,  Фредрик Шёвольд,  Патрик Берг,  Сондре Фет,  Сондре Эукленн (Оле Дидрик Бломберг 80'),  Хокон Эвьен (Йостейн Гундерсен 87'),  Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен 80'),  Йенс Хёуге
Тоттенхэм:  Гульельмо Викарио,  Джед Спенс (Арчи Грей 82'),  Микки ван де Вен,  Кевин Дансо,  Бреннан Джонсон (Ксави Симонс 60'),  Папе Сарр (Жоау Палинья 69'),  Родриго Бентанкур (Дестини Удоджи 82'),  Лукас Бергвалль (Мохаммед Кудус 60'),  Педро Порро,  Вильсон Одобер,  Ришарлисон
Жёлтые карточки:  Патрик Берг 68',  Сондре Эукленн 72'  —  Микки ван де Вен 58',  Педро Порро 90+7'

Стадион встретил матч сердечным исполнением клубного гимна и серией оглушительных салютов — романтика еврокубковых вечеров, которой вроде как больше не место в прагматичном футболе.  Но в северном городе на чуть более чем 50 тысяч жителей эту романтику умеют превращать в план.

Стадион перед матчем «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм»
Стадион перед матчем «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

Томас Франк сделал пять перестановок по сравнению с игрой против «Вулвз» и оставил Кристиана Ромеро в Лондоне «на всякий случай» — а ритм не складывался с самого старта.  Хозяева играли уверенно и цельно: капитан Патрик Берг крутил неприятные мячи из-за пределов штрафной, стандарты несли угрозу, а давление на флангах с каждой минутой только росло.

В середине первого тайма «Глимт» получил шанс, который мог перевести матч в другое измерение: поздний подкат Родриго Бентанкура против Фредрика Андре Бьёркана — пенальти.  Но Каспер Хёг отправил мяч так высоко, что он бы улетел за стадион, не будь сетки над трибуной.  И всё же картинка к перерыву была однозначной: 64% владения у хозяев, 11:3 по ударам и постоянное ощущение, что гол «Будё-Глимта» — вопрос времени.  «Тоттенхэм» отвечал редкими эпизодами и аккуратной работой на своих стандартах: по сути, это была единственная сфера, где гости выглядели системно опасно.

«Будё-Глимт» — «Тоттенхэм»
«Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

Хауге выходит на главный план

То, что назревало, случилось через восемь минут после перерыва.  Йенс Петтер Хауге — воспитанник клуба, который уже успел вернуться из миланско-франкфуртского круиза по Европе с трофеем Лиги Европы.  На 53-й минуте Хауге сместился с левого края в центр и идеально положил в дальний.  Викарио бы ни за что такое не взял.

Йенс Петтер Хауге
Йенс Петтер Хауге globallookpress.com

«Шпоры» попытались ответить мгновенно: после удара Педро Порро со штрафного мяч отскочил к Бентанкуру и оказался в сетке, но ВАР нашёл фол Микки ван де Вена в начале эпизода — гол отменили.

И тут матч рванул в свой самый яркий отрезок.  Потеря мяча «Тоттенхэмом» на своей половине — резкая передача сквозь центр, и снова Хауге лицом к воротам.  Он легко убрал Порро и через 13 минут после первого — добавил второй, низом и хлёстко.

Йенс Петтер Хауге
Йенс Петтер Хауге globallookpress.com

Стадион «Аспмира» был на пределе — команда Кьетиля Кнутсена заслуженно вела 2:0, и по динамике момента казалось, что следующая ошибка гостей станет окончательной.  Но «Тоттенхэм» выжил за счёт того, что лучше всего функционировало весь вечер: стандарты.  Подача Порро — точный хлёсткий удар головой ван де Вена, и счёт сокращён.  Ещё через несколько минут Вильсону Одоберу не хватило нескольких сантиметров: после навеса Мохаммеда Кудуса его удар головой приняла на себя перекладина.

Гол ван де Вена
Гол ван де Вена globallookpress.com

А затем уже «Будё-Глимт» был в миллиметрах от гола — с концовкой в драматургии хозяева не прогадали.  За пару минут до свистка Андреас Хельмерсен зарядил в перекладину: если бы мяч опустился чуть ниже, разговор был бы о главной сенсации тура, а не о спасении гостей.

Возвращение «шпор»: стойкость, стандарты и удача

С тренерской скамейки «Тоттенхэма» по-прежнему шёл один и тот же сигнал: терпеть, навязывать борьбу и создавать моменты со стандартов.  Никита Хайкин выдерживал давление, но ближе к 90-й минуте давление всё же сработало.  Арчи Грей прорезал штрафную, пробил — и мяч, рикошетом от Йостейна Гундерсена, уже под давлением Ришарлисона, заполз за линию.  ВАР пересмотрел эпизод до мелочей — гол засчитан. 2:2, которые по рисунку матча выглядят больше спасением гостей, чем закономерностью.

Игроки «Тоттенхэма» после второго гола
Игроки «Тоттенхэма» после второго гола globallookpress.com

Весь вечер уложился в парадокс нынешнего «Тоттенхэма»: результат есть, игра — мазками.  Да, команда Франка в который раз проявила настойчивость и ментальную гибкость, но всё лучшее, что у неё получалось, было после подач Педро Порро, игры головой ван де Вена и стандартов.

В позиционной игре — вязкость, потери, медленные решения на правом краю, где Бреннан Джонсон и Лукас Бергваль чаще откатывались назад, чем обостряли.  Впереди — зависимость от Ришарлисона: он тянет объём, давит, борется, участвует в решающем эпизоде, но команде остро не хватает второй полноценной опции «девятки», когда бразильцу нужно не только пахать, но и замыкать.

У «Будё-Глимт» же всё сложилось в цельную картину: ясный план, ритм, уверенность в каждом микродействии и лидер, способный забивать в важные минуты.  Хауге — наглядный пример того, какой путь сейчас проходит клуб: с севера в европейские туры и обратно, при этом у «Будё» всё больше опыта и собранности в ключевых эпизодах.  И если бы не один рикошет — сегодня говорили бы о сенсационной норвежской победе без всяких оговорок.