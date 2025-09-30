В Норвегии всё началось под фейерверки и тишину северной ночи, а закончилось рикошетом, который спас «Тоттенхэм». Команда Томаса Франка снова отыгралась со счёта 0:2, но этот камбек — больше про характер, чем про игру. «Будё-Глимт» провёл свой первый домашний матч группового этапа Лиги чемпионов как праздник — и был очень близок к тому, чтобы добыть три очка.

Результат матча Будё-Глимт Будё 2:2 Тоттенхэм Лондон 1:0 Йенс Хёуге 53' 2:0 Йенс Хёуге 66' 2:1 Микки ван де Вен 68' Будё-Глимт: Никита Хайкин, Один Бьортуфт, Хайтам Алеесами ( Андерс Клюнге 90' ), Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Сондре Фет, Сондре Эукленн ( Оле Дидрик Бломберг 80' ), Хокон Эвьен ( Йостейн Гундерсен 87' ), Каспер Хёг ( Андреас Хельмерсен 80' ), Йенс Хёуге Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс ( Арчи Грей 82' ), Микки ван де Вен, Кевин Дансо, Бреннан Джонсон ( Ксави Симонс 60' ), Папе Сарр ( Жоау Палинья 69' ), Родриго Бентанкур ( Дестини Удоджи 82' ), Лукас Бергвалль ( Мохаммед Кудус 60' ), Педро Порро, Вильсон Одобер, Ришарлисон Жёлтые карточки: Патрик Берг 68', Сондре Эукленн 72' — Микки ван де Вен 58', Педро Порро 90+7'

Статистика матча 4 Удары в створ 3 6 Удары мимо 4 50 Владение мячом 50 4 Угловые удары 5 3 Офсайды 2 11 Фолы 7

Стадион встретил матч сердечным исполнением клубного гимна и серией оглушительных салютов — романтика еврокубковых вечеров, которой вроде как больше не место в прагматичном футболе. Но в северном городе на чуть более чем 50 тысяч жителей эту романтику умеют превращать в план.

Стадион перед матчем «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

Томас Франк сделал пять перестановок по сравнению с игрой против «Вулвз» и оставил Кристиана Ромеро в Лондоне «на всякий случай» — а ритм не складывался с самого старта. Хозяева играли уверенно и цельно: капитан Патрик Берг крутил неприятные мячи из-за пределов штрафной, стандарты несли угрозу, а давление на флангах с каждой минутой только росло.

В середине первого тайма «Глимт» получил шанс, который мог перевести матч в другое измерение: поздний подкат Родриго Бентанкура против Фредрика Андре Бьёркана — пенальти. Но Каспер Хёг отправил мяч так высоко, что он бы улетел за стадион, не будь сетки над трибуной. И всё же картинка к перерыву была однозначной: 64% владения у хозяев, 11:3 по ударам и постоянное ощущение, что гол «Будё-Глимта» — вопрос времени. «Тоттенхэм» отвечал редкими эпизодами и аккуратной работой на своих стандартах: по сути, это была единственная сфера, где гости выглядели системно опасно.

«Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

Хауге выходит на главный план

То, что назревало, случилось через восемь минут после перерыва. Йенс Петтер Хауге — воспитанник клуба, который уже успел вернуться из миланско-франкфуртского круиза по Европе с трофеем Лиги Европы. На 53-й минуте Хауге сместился с левого края в центр и идеально положил в дальний. Викарио бы ни за что такое не взял.

Йенс Петтер Хауге globallookpress.com

«Шпоры» попытались ответить мгновенно: после удара Педро Порро со штрафного мяч отскочил к Бентанкуру и оказался в сетке, но ВАР нашёл фол Микки ван де Вена в начале эпизода — гол отменили.

И тут матч рванул в свой самый яркий отрезок. Потеря мяча «Тоттенхэмом» на своей половине — резкая передача сквозь центр, и снова Хауге лицом к воротам. Он легко убрал Порро и через 13 минут после первого — добавил второй, низом и хлёстко.

Йенс Петтер Хауге globallookpress.com

Стадион «Аспмира» был на пределе — команда Кьетиля Кнутсена заслуженно вела 2:0, и по динамике момента казалось, что следующая ошибка гостей станет окончательной. Но «Тоттенхэм» выжил за счёт того, что лучше всего функционировало весь вечер: стандарты. Подача Порро — точный хлёсткий удар головой ван де Вена, и счёт сокращён. Ещё через несколько минут Вильсону Одоберу не хватило нескольких сантиметров: после навеса Мохаммеда Кудуса его удар головой приняла на себя перекладина.

Гол ван де Вена globallookpress.com

А затем уже «Будё-Глимт» был в миллиметрах от гола — с концовкой в драматургии хозяева не прогадали. За пару минут до свистка Андреас Хельмерсен зарядил в перекладину: если бы мяч опустился чуть ниже, разговор был бы о главной сенсации тура, а не о спасении гостей.

Возвращение «шпор»: стойкость, стандарты и удача

С тренерской скамейки «Тоттенхэма» по-прежнему шёл один и тот же сигнал: терпеть, навязывать борьбу и создавать моменты со стандартов. Никита Хайкин выдерживал давление, но ближе к 90-й минуте давление всё же сработало. Арчи Грей прорезал штрафную, пробил — и мяч, рикошетом от Йостейна Гундерсена, уже под давлением Ришарлисона, заполз за линию. ВАР пересмотрел эпизод до мелочей — гол засчитан. 2:2, которые по рисунку матча выглядят больше спасением гостей, чем закономерностью.

Игроки «Тоттенхэма» после второго гола globallookpress.com

Весь вечер уложился в парадокс нынешнего «Тоттенхэма»: результат есть, игра — мазками. Да, команда Франка в который раз проявила настойчивость и ментальную гибкость, но всё лучшее, что у неё получалось, было после подач Педро Порро, игры головой ван де Вена и стандартов.

В позиционной игре — вязкость, потери, медленные решения на правом краю, где Бреннан Джонсон и Лукас Бергваль чаще откатывались назад, чем обостряли. Впереди — зависимость от Ришарлисона: он тянет объём, давит, борется, участвует в решающем эпизоде, но команде остро не хватает второй полноценной опции «девятки», когда бразильцу нужно не только пахать, но и замыкать.

У «Будё-Глимт» же всё сложилось в цельную картину: ясный план, ритм, уверенность в каждом микродействии и лидер, способный забивать в важные минуты. Хауге — наглядный пример того, какой путь сейчас проходит клуб: с севера в европейские туры и обратно, при этом у «Будё» всё больше опыта и собранности в ключевых эпизодах. И если бы не один рикошет — сегодня говорили бы о сенсационной норвежской победе без всяких оговорок.