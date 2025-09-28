Это был матч, от которого у диктора хрипнет голос, а у тренеров седеют виски. «Айнтрахт» разнёс «Боруссию» за тайм с копейками — 6:0 к началу второй половины, — но в оставшееся время превратил лёгкую прогулку в американские горки, позволив хозяевам дотянуться до пугающих 4:6. Фейерверк голов, смена настроений, и одна общая мысль на выходе: аттракцион вышел опасным для обеих сторон.

Первые десять минут — бодрый прессинг «Боруссии», попытка перекусить передачи и, казалось, план на игру Полански: не дать гостям развернуться. Но дальше всё посыпалось: «Айнтрахт» щёлкнул тумблер и начал штамповать голы с холодной точностью. Капитан Робин Кох ввинтился на ближней штанге и кивком (скорее даже плечом) замкнул подачу Фареса Шаиби — 0:1. Ещё через пару атак Ансгар Кнауфф с линии вратарской вонзил второй.

Гол в ворота «Боруссии» globallookpress.com

С этого момента мяч у «Айнтрахта» ходил легко и летально. Кан Узун — хладнокровный распасовщик в позиции ложной девятки — тонко запустил в разрез Джонатана Буркардта, тот в падении протолкнул третий. Дальше — фирменный розыгрыш с левого фланга: Рицу Доан низом вернул в центр, Шаиби без помех положил в дальний.

Рицу Доан globallookpress.com

И, когда стадион уже молил у табло милости, Узун добавил перчинку: стенка пяткой с Шаиби — и кручёный выстрел под перекладину. 0:5 к перерыву — «Боруссии» просто было нечем дышать.

Игроки «Айнтрахта» после гола globallookpress.com

6:0 — и шторм в ответ

Если кто-то верил, что вторая половина начнётся с аккуратного контроля, «Айнтрахт» мигом разубедил: спустя минуту после свистка Кох набежал на дальнюю штангу и смахнул шестой мяч в сетку — дубль капитана и легчайший апгрейд унижения до исторических масштабов.

Но именно тут гости как будто сняли ногу с газа. Плотность между линиями снизилась, перестроения на потерях стали запаздывать, а расслабленность в единоборствах — бросаться в глаза.

Йенс Карстроп globallookpress.com

К середине тайма «Боруссия» почувствовала, что ей дают дышать — и ухватилась за шанс. Джо Скалли навесил — Йенс Кастроп без присмотра вколотил первый. У ворот «Айнтрахта» вдруг стало тесно.

Корнер Луки Нетца — Харис Табакович продавил второй гол; суета во вратарской — Янник Энгельхардт заковырял третий; и в самой-самой концовке Грант-Леон Ранос снова выиграл борьбу в верху — 4:6. Трибуны, минут двадцать назад шептавшие слово «позор», во второй половине готовы были поверить в камбек.

Гол в ворота «Айнтрахта» globallookpress.com

Героев у «Айнтрахта» трое. Проблема — одна

В этом бурном океане есть чёткие маяки. Робин Кох — капитан, который лично запустил и как будто собирался закрыть матч: стандарт, дальняя штанга, лидерский тон. Фарес Шаиби — мотор и метроном: угловые, передачи, постоянно верный выбор темпа. Кан Узун — наглая зрелость в 19 лет: пятый матч подряд с голом, решения под давлением, та самая «последняя передача», которую в Бундеслиге очень ценят.

Но над всем этим — тень оборонительной дисциплины. В двух турах у «Айнтрахта» уже восемь пропущенных; по сезону — двузначные цифры за пять игр. Как только скорость и концентрация падают на пару процентов, линия защиты начинает жить в режиме «один в один» и оголяет штрафную на простых подачах. На фоне скорой встречи с «Баварией» это не сносная шалость, а пункт в повестке дня. Финальный отрезок в Мёнхенгладбахе — наглядный урок: даже безобидный соперник, в зачёте которого до этого тура один мяч в четырёх матчах, забивает четыре, если ему разрешают вторые касания в нескольких метрах от ворот.

Для «Айнтрахта» это не только разрядка после болезненного 3:4 от «Униона», но и прыжок в четвёрку. Команда Топмёллера в первом тайме показала эталон: высокий прессинг при потере, моментальный контрпрессинг, идеальная реализация. Во втором — напомнила, чем такие матчи опасны: выключился один винтик — заскрипело всё. Впереди — ЛЧ с «Атлетико» и затем «Бавария». Против соперников этого уровня модель «вперёди — блеск, сзади — сквозняк» обычно заканчивается плохо.

«Боруссия»: от сонной безнадёги к отложенному разговору с зеркалом

Команда Полански провела первый тайм так, будто во второй надо будет сдавать нормативы по бегу с отягощениями: тяжёлая реакция, провалы в штрафной, нулевая агрессия при навесах. Временный тренер после матча говорил про «катастрофическую защиту штрафной» и «язык тела, который всё выдаёт». Справедливо.

Фанатская трибуна «Боруссии» globallookpress.com

Но в глубине — всё же есть жизнь: Скалли, Нетц и Табакович, когда им дали пространство, вернули в игру простые вещи — навес, рывок и своевременный контакт. Да, это косметика, но даже она важна на фоне антирекорда: двенадцать матчей без побед и падение на дно таблицы. При таких вводных любая искра — капитал. Вопрос в другом: хватит ли её, чтобы не обомлеть снова при первом же нажатии соперника.

Дальше у «Боруссии» — домашний вечер с «Фрайбургом». После такой встряски у тренерского штаба есть две дороги: или зацементировать штрафную любой ценой и вернуть базовую надёжность, или дальше жить на качелях, где каждый раз ставка — собственные нервы.