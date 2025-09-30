Во вторник, 30 сентября, состоится матч второго тура Лиги чемпионов, в котором «Челси» примет «Бенфику». Начало игры — в 22:00 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

35' Буананнотте второй раз за короткий срок получает по ногам, теперь сзади влетел Аурсэнс.

33' Первая жёлтая, Барренечеа наступил на ногу Буаннанотте и штрафной заработал игрок, правда метров 35 до ворот.

32' Энцо Фернандес нарушает правила на Риосе, не дают выйти из зоны, при потере мяча тут же прессингуют. Теперь больше теряют мяч игроки «Бенфики».

30' Гарначо не первый раз получает длинную передачу от Нету, стратегия явно работает, уже один мяч после такой передачи забил игрок. В этой атаке подача Гарначо не получилась, мяч ушёл за боковую.

27' Люкебакио нарушает правила. Штрафной зарабатывает Фернандес. До этого раза три нарушил правила Кукурелья, один раз на Люкебакио.

25' Прошла первая половина тайма. «Челси» играет вариативно, атакуют и с фланга и с центра, короткими и длинными передачами, больше владеют мячом. Игроки «Бенфика» играют в защитной манере, ищут возможности в контрататках, также не стесняются лезть в обыгрыш, через длинные передачи играют.

Статистика матча 1 Удары в створ 2 3 Удары мимо 1 58 Владение мячом 42 0 Угловые удары 1 0 Офсайды 3 4 Фолы 3

22' Ответ «аристократов», Буананноте пробил по воротам с угла штрафной, атака шла по флангу, искал в центре продолжение, но сам себя вынудил пробить по воротам. Трубин с ударом легко справился.

21' С фланга атакует «Бенфика», снова опасно отвечают гости, Павлидис получил передачу в центре, защитник сыграл в мяч и убрал опасность от ворот.

18' ГООООООООЛ! Разачарованный взгляд Отаменди и шикарная длинная передача с другого фланга на Гарначо, и в подкате, в касание прострелил игрок, удачно попал в ногу Риосу. Автогол и «Челси» размочили счёт.

16' Педро Нету пробил красиво, по обводящей траектории, на ложном замахе прошёл двух защитников, сместился в центр и пробил мимо ворот. С дальней дистанции пристреливаются лондонцы.

15' Второй опасный момент у ворот «Челси». Очередная потеря мяча, именно за счёт быстрых атак после отбора мяча действуют гости. Риос выходил на опасную позицию в штрафной и пробил прямо во вратаря, помешал защитник.

14' Судаков получил передачу на фланге, подработал мяч, сместился в центр и пробил но мимо ворот. Активно первые минуты проводит игрок.

12' Катают мяч игроки «Челси», ждут защитники когда откроется кто-то под передачу, но плотно в средней линии играют «орлы».

10' Гарначо получает мяч после кросса с фланга, Педро Нетто точную выдал на игрока. Гарначо пробил, но опять же мимо ворот. Лондонцы проверяют гостей, но ударов в створ ещё не нанесли.

07' Полу опасный момент, отличная подача от Судакова, а главное точная на Павлидиса в штрафную. Чалоба не дал быстро развернуться, персонально сыграл и не дал пробить, мяч ушёл в аут.

06' Кукурелья ошибся, снова за Гюсто забегает игрок куда и идёт передача на Судакова, игрок пробил в ближний и попал в штангу после спасения вратаря. Будет угловой.

05' Тут же ответ через левый фланг «Бенфики», Павлидис пробил, после сквозного паса в штрафную, бил в ближний после передачи Судакова.

03' Первая опасная атака «Челси» закончилась ударом от ворот. Гарначо перехватил мяч, отдал передачу на Ферннадеса и пробил мощно игрок, вблизи к штрафной. Удар получился мощным, но защитники не дали много пространства для атаки.

01' Тут же два фола от игроков «Бенфики» с первых минут. Сначала Эурсенс сфолил на Гарначо, затем Люкебакио на Энцо Фернандесе.

01' Поехали! Много событий нас ждёт, Жозе Моуриньо под овации трибун появился на стадионе, а мы начинаем матч второго тура Лиги Чемпионов.

До матча

21:57 До начала матча остались считанные минуты, команды и судьи выходят из подтрибунного помещения. Как всегда прекрсаная атмосфра на стадионе.

21:45 Встреча пройдёт на «Стэмфорд Бридж», вместимость стандиона — 40 341 зритель. Погода в Лондоне благоволит матчу, 14 градусов, влажность 63% и ветер 5 км/ч.

Жозе Моуриньо снова на «Стэмфорд Бридж» https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2045922--chelsea-vs-benfica/

21:40 Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Рефери— Даниэль Зиберт; ассистенты рефери —Ян Зайдель, Рафаэль Фольтин; резервный рефери — Саша Штегеманн; судьи ВАР — Кристиан Дингерт, Томаш Квятковски

Стартовые составы

«Челси»: Сачнес; Гюсто, Салиба, Бадьяшиль, Кукурелья; Фернандес, Кайседо, Педру Нету, Буонанноте, Гарначо; Джордж

«Бенфика»: Трубин; Дедич, Сильва, Отаменди, Даль; Риос, Барренечеа, Люкбакио, Эурснес, Судаков; Павлидс

«Челси»

После неплохого старта у «аристократов» наметился спад. «Львы» идут на 8 месте, в активе имеют по две победы, два поражения и две ничьи. В последних двух встречах уступили «Манчестер Юнайетд» (1:2) и «Брайтону» (1:3). Единственная победа была в мачте с командой из третьей лиги Англии, в кубковом матче с «Линкольн Сити» (2:1).

В первом туре ЛЧ, клуб Энцо Марески проиграл «Баварии», мюнхенцы не встретили серьёзного сопротивления, контролировали ход встречи и заслуженно одержали верх со счётом 3:1.

В составе «Челси» по-прежнему отсутствуют Коул Палмер, Леви Колвилл, Лиам Делап,Тосин Адарабиойо и Уэсли Фофана. Трево Чалоба был удалён в прошлом матче АПЛ, что не скажется на его отсутствии, но может ударить по игре защитника. Также в стартовом составе могут выйти Алехандро Гарначо и Ромео Лавия.

«Бенфика»

Поражение от явного аутсайдера «Карабаха» (2:3) в ЛЧ, смена главного тренера и приход Жозе Моуриньо, бывшего тренера «Порту», болельщики «драконов» поприветствовали «особенного» в одном из матчей, за что клуб получил штраф в размере 1100 евро. Интересно то, что Моуриньо перешёл в клуб, который лишил его возможности выступать с «Фенербахче» в ЛЧ, за что португалец и был уволен.

Всё это произошло с «Бенфикой» за короткий период, но команда на ходу, две победы в чемпионате с АВС (3:0) и «Жил Висенте» (2:1), а также ничья с «Риу Аве» (1:1). Главный форвард команды Вангелис Павлидис забил 7 мячей в 13 матчах в разных турнирах за клуб, также в неплохой форме украинский вратарь Анатолий Трубин. Среди прочего есть и травмированные игроки, что могли бы усилить клуб Ману Силва и Александер Ба.

