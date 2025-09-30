прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.05

30 сентября во 2-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Челси» и «Бенфика». Начало игры — в 22:00 мск.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» в своем чемпионате выступают неудачно. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Челси» набрал всего 8 очков в 6 стартовых турах АПЛ. Да и забивает команда в среднем чуть реже 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аристократы» уступили «Брайтону» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Линкольну» (2:1). А вот поединок с «Манчестер Юнайтед» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Челси» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: Коул Палмер, Лиам Делап — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Аристократы» нынче выглядят бледновато. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Челси» традиционно успешно противостоит «Бенфике». В четырех очных поединках команда победила 4 раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Аристократы» постараются максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Орлы» в своем чемпионате не преуспевают. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Бенфика» в 7 стартовых матчах набрала 17 очков. Команда отличилась 13 мячами при 4 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» переиграли «Жил Висенте» (2:1).

До того команда не сумела одолеть «Риу Аве» (1:1). А вот чуть ранее она сумела одолеть скромный АВС (3:0).

При этом «Бенфика» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» крепки, но стабильностью не блистают. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

При этом «Бенфика» потенциально способна прибавить в плане реализации. Да и Вангелис Павлидис настрелял 5 мячей в чемпионате.

«Орлы» в среднем пропускают реже гола за матч. Да и вообще, команда способна прибавить во всех игровых компонентах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Павлидис и компания постараются воспользоваться проблемами англичан.

Статистика для ставок

«Бенфика» забивает в среднем 2 гола за матч

«Аристократы» в среднем пропускают чаще гола за матч

«Челси» одолел «орлов» во всех 4 очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Челси» имеет качественный подбор игроков, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «орлам».

2.05 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Челси» — «Бенфика» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Челси» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

4.00 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.00 на матч «Челси» — «Бенфика» принесёт прибыль 3000₽, общая выплата — 4000₽

Ставка: Ничья за 4.00