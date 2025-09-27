The Athletic накануне очередного матча между «Реалом» и «Атлетико» рассказывает, почему мадридское дерби уже давно перестало быть просто футбольным событием и превратилось в поле битвы за принципы, эмоции и репутацию.

«Для достойного дерби нужен настоящий соперник», — гласил баннер, растянутый болельщиками «Реала» перед матчем с «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу» в ноябре 2011 года.

На тот момент за плечами «Атлетико» было более 13 лет и 25 матчей без единой победы в дерби над более богатым и исторически могущественным соседом.

В тот день гости повели 1:0, но арендованный у «Челси» вратарь Тибо Куртуа вскоре был удален, а «Реал» в итоге разгромил соперника со счетом 4:1.

Для «Атлетико» это обернулось более чем 5000 минутами игры, наполненными сплошными разочарованиями, тогда как для «Реала» — очередной предсказуемой и в чем-то забавной победой.

История резко изменилась в финале Кубка Испании 2013 года, который проходил на «Бернабеу». Команда Диего Симеоне шокировала «Реал», вырвав победу в дополнительное время. Для болельщиков «Атлетико» триумф стал еще слаще, когда капитан команды Габи получил трофей из рук короля Испании Хуана Карлоса — давнего поклонника «Реала».

С тех пор баланс сил заметно выровнялся. Если учитывать и матчи в Суперкубке Испании, и Суперкубке УЕФА, прошло уже 43 дерби: на этом отрезке у «Реала» 16, у «Атлетико» 12, еще 15 матчей завершились вничью.

В последние годы противостояние стало особенно равным. Три встречи, предшествовавшие дуэли в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне, завершились вничью. В том еврокубковом противостоянии «Реал» выиграл дома 2:1, но в ответной игре на «Метрополитано» уступил 0:1 и довел дело до серии пенальти. Команда Карло Анчелотти победила в спорной перестрелке (о чем пойдет речь ниже).

Пока соотношение сил на поле стало более равным, за его пределами накал страстей лишь усилился.

Если раньше болельщики «Реала» (а порой и сами игроки, тренеры и руководители) смотрели на соседей с высокомерным снисхождением, то теперь это чувство превратилось в обязанность — не дать «Атлетико» подняться выше «своего места».

С другой стороны, новая уверенность в себе у «Атлетико» омрачалась позорными, а порой и уголовными выходками радикальных ультрас (которые, впрочем, осуждаются большинством болельщиков клуба).

В преддверии субботнего матча Ла Лиги на «Метрополитано» — это история мадридского дерби и рассказ о том, что оно значит для обеих сторон.

Первое противостояние команд в Ла Лиге состоялось в 1929 году и завершилось победой «Реала» благодаря дублю бывшего игрока «Атлетико» Мончина Триана. Но идея дерби как встречи городской аристократии с упрямыми «аутсайдерами» складывалась десятилетиями.

«Реал» стал доминирующей силой в испанской столице в середине XX века, когда президент Сантьяго Бернабеу собрал команду из «галактикос» — Альфредо Ди Стефано, Ференца Пушкаша и других, выигравших пять Кубков европейских чемпионов подряд (с 1956-го по 1960-й год).

Район вокруг «Сантьяго Бернабеу» на севере Мадрида становился всё более престижным, команда уверенно доминировала в Испании, а VIP-ложа стадиона превратилась в место встреч бизнес-элиты, политиков и светских персон страны.

Тем временем болельщики «Атлетико» чаще происходили из рабочих районов, в том числе вокруг старого «Висенте Кальдерон», расположенного к югу от центра Мадрида. Там постепенно формировался дух «аутсайдеров», особенно в 1980–1990-е годы при президенте Хесусе Хиле-и-Хиле — предпринимателе-самоучке, вошедшем в политику и позже оказавшемся в тюрьме.

Хотя два клуба зачастую существовали на разных уровнях — финансово и спортивно, — разделение болельщиков в Мадриде оставалось почти равным. Для жителей столицы дерби нередко было важнее, чем Эль-Класико против «Барселоны».

«В мои времена главным соперником был "Атлетико". "Барселона" находилась дальше, матчи с ними длились 90 минут. А дерби с "Атлетико" тянулось целую неделю. Ты хотел победить их любой ценой. Иначе на следующий день в офисе, баре или на улице их фанаты смеялись бы над нами», — вспоминал Альфредо Ди Стефано в интервью Marca в 2014 году.

При нынешнем президенте Флорентино Пересе «Реал» сделал еще несколько гигантских шагов вперед. С 2000 года в клубе появились мировые суперзвезды — сначала Зинедин Зидан, Роналдо и Дэвид Бекхэм, а позже Криштиану Роналду, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Сегодня «Мадрид» заявляет о примерно 500 миллионах болельщиков по всему миру и годовом обороте свыше 1 млрд евро.

«Мы словно большой голливудский блокбастер. Как фильм Men in Black — только в нашем случае это Men in White. У нас есть великая история, отличная постановка и крупнейшие звезды мирового масштаба», — говорил спортивный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес в интервью The Times в 2004 году.

В 2000-е годы «Атлетико» падал во вторую лигу и накопил долги в размере 500 млн евро. Но дерби всё равно оставалось шансом — хотя бы дважды в год, когда команды встречались в Ла Лиге, — доказать свое превосходство над богатым соседом.

«Первое, что делал любой болельщик "Атлетико", — смотрел календарь, чтобы узнать, когда мы играем против "Реала". Были люди, которые предпочитали победу над "Реалом" даже трофею», — рассказывал легенда клуба Аделардо Родригес в интервью AS.

Даже после того как команда Симеоне в 2013-м прервала долгую безвыигрышную серию в дерби, многие в клубе продолжали воспринимать статус андердога как преимущество.

«Сейчас тяжелые времена, и люди отождествляют себя с нами, ведь мы боремся с множеством трудностей. Мы как Робин Гуд», — говорил полузащитник Тьягу Мендеш в интервью AS в 2014 году.

Однако «Атлетико» в течение 14 лет под руководством Диего Симеоне добился внушительного прогресса. Кроме того, важным моментом стал переезд в 2017 году на новый блестящий «Метрополитано». Действующий король Испании Фелипе VI и мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда — оба болельщики «Атлетико».

Но разница в доходах остается колоссальной: в сезоне-2023/24 «Атлетико» заработал 459 млн евро — менее половины дохода их соседей.

Тем временем мадридское дерби превратилось в привычное зрелище и на континентальной арене: обе команды регулярно доходят до поздних стадий Лиги чемпионов.

В 2014 году «Атлетико» Симеоне был в считаных секундах от первой в истории победы в Лиге чемпионов, но защитник «Реала» Серхио Рамос сравнял счет на 93-й минуте. В дополнительное время деморализованный «Атлетико» был смят — 1:4.

Через два года в Милане команды встретились вновь, и «Атлетико» оказался еще ближе к заветному трофею. После 1:1 в дополнительное время всё решалось в серии пенальти, где роковым стал промах правого защитника Хуанфрана, который, кстати, в юности, был игроком системы «Реала».

«Реал» также был сильнее в плей-офф Лиги чемпионов в сезонах 2014/15 и 2016/17, а в прошлом году противостояние с соседями в 1/8 финала завершилось для «Атлетико» в самой жестокой форме. Пенальти Хулиана Альвареса, успешно реализованный в серии, отменили: судья решил, что аргентинец дважды коснулся мяча в момент удара. Автором победного удара у «Реала» стал Антонио Рюдигер, который вместе с партнерами отпраздновал это прямо перед трибуной болельщиков «Атлетико».

Рюдигер и Мбаппе были оштрафованы УЕФА и получили условные дисквалификации на один матч за «нарушение базовых правил приличного поведения» после своих празднований, как и Дани Себальос.

Рюдигер, по всей видимости, сделал жест перерезанного горла в сторону трибун, а в случае с Мбаппе и Себальосом камеры зафиксировали непристойные жесты в адрес болельщиков, когда они уходили в раздевалку.

Скандал вокруг пенальти Альвареса на этом не завершился. «Атлетико» подал жалобу в УЕФА, а в июне Совет международных футбольных ассоциаций (IFAB) постановил, что в подобных случаях «двойное касание» при пробитии пенальти, как у аргентинца, должно приводить к перебитию удара, а не к его отмене. Но для Симеоне и его команды это решение оказалось слишком поздним.

Впрочем, такие конфликты не мешали футболистам переходить из одного клуба в другой на протяжении всей истории. Сам Сантьяго Бернабеу, бывший президент «Реала», играл за «Атлетико» в 1920–21 годах во время конфликта с руководством клуба.

Среди тех, кто надевал обе футболки, — мексиканец Уго Санчес, аргентинец Сантьяго Солари и испанец Альваро Мората.

Нынешний игрок «Атлетико» Маркос Льоренте прошел школу «Бернабеу», выиграл Лигу чемпионов 2017/18 с «Реалом» (пусть и проведя всего 21 минуту на групповом этапе), а затем перебрался на другую сторону города и стал чемпионом Испании 2020/21 уже с «Атлетико». Его отец Пако в 1980-е выступал за оба клуба, а дед Рамон Гроссо защищал их цвета в 1960-е. Великий дядя Маркоса — Пако Хенто, шесть раз выигрывавший Кубок европейских чемпионов с «Реалом» в 1950–60-е.

Напряжение между клубами в последние годы только усилилось. Одна из причин — превращение «Атлетико» в серьезного соперника и в Испании, и в Европе.

Другая — постоянные попытки «Реала» переманивать юных талантов из академии «Атлетико». А учитывая, что футбол в Мадриде давно стал спортом номер один, избежать этой вражды невозможно.

Не все переходы из одного лагеря в другой проходили спокойно. Вратарь «Реала» Тибо Куртуа был куплен «Челси» в 2011 году, но сначала провел три сезона в аренде в «Атлетико», затем отыграл четыре года в Лондоне и лишь после этого перебрался на «Бернабеу». С тех пор многие его высказывания болельщики «Атлетико» воспринимали как проявление неуважения к бывшему клубу. В октябре прошлого года напряжение дошло до предела: в Куртуа с трибун «Метрополитано» полетели предметы, из-за чего матч был остановлен на 20 минут.

Еще более серьезной проблемой стало то, через что проходит звезда «Реала» Винисиус Жуниор. В сентябре 2022 года на «Метрополитано» в адрес бразильца звучали расистские оскорбления до, во время и после игры. А в январе следующего года неподалеку от базы «Реала» в Вальдебебасе повесили манекен с его изображением. Руководители «Атлетико» осудили эти акции, но далеко не всегда делали это достаточно жестко.

За несколько недель до их последней встречи в Лиге чемпионов в центре внимания оказалась тема судейства. Карло Анчелотти и Диего Симеоне публично спорили: на «Бернабеу» считали, что испанские арбитры предвзяты против «Реала». Симеоне лишь усмехнулся (как и многие болельщики «Атлетико»), заявив, что «100 лет подряд решения на "Бернабеу" принимались в пользу Реала». Анчелотти ответил: «Возможно, есть занозы, которые всё еще болят». Это прозрачный намек на поражения «Атлетико» в финалах Лиги чемпионов 2014 и 2016 годов. Эпизод с пенальти Альвареса едва ли сделал ситуацию лучше.

Летом в обоих клубах произошли большие изменения. Хаби Алонсо сменил Анчелотти на посту тренера «Реала» и начал с шести побед подряд в Ла Лиге, при этом клуб потратил на трансферы 180 млн евро. «Атлетико» также вложил 200 млн в обновление состава, но старт вышел далеким от идеала: команда Симеоне потеряла очки в матчах с «Эспаньолом», новичками элиты «Эльче» и «Алавесом», а также с «Мальоркой».

И всё же одно остается неизменным — ярость и накал мадридского дерби. Как бы ни сложилась очередная глава одного из старейших противостояний испанского футбола, страсти, споры и напряжение будут кипеть и дальше.