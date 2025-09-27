Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал уход 35-летнего защитника Кайла Уокера, который покинул клуб и продолжит карьеру в «Бернли».

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Я бы хотел, чтобы Кайл в прошлом сезоне проявил себя лучше. Но он был недоволен по каким-то причинам, я сейчас имею в виду ситуацию семейных обстоятельств и его личной жизни. Конечно, вы все знаете, что мне приходится принимать решения, когда игрок чем-то недоволен или не может играть. Это моя работа, у меня соглашение с клубом», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Ранее стало известно, что Уокер, проведший в «Манчестер Сити» семь лет и выигравший с командой 18 трофеев, включая три титула АПЛ и Лигу чемпионов, подписал контракт с «Бернли» на правах свободного агента.