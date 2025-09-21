В воскресенье, 21 сентября, «Арсенал» примет «Манчестер Сити» в рамках 5-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

15' Хусанов на ровном месте получил повреждение, требуется медицинская помощь защитнику «Сити».

12' Ошарашенными выглядят игроки «Арсенала» после пропущенного гола, «Сити» владеет мячом.

09' Гооол! 0:1. Быстрая контр-атака «Манчестер Сити», Холланд подключившись из глубины получил пас от Рейндерса, хладнокровно поразил дальний угол ворот Райя.

06' Не получается пока у «Сити» зацепиться за мяч, инициативу у «Арсенала».

04' Активное начало от «Арсенала», в случае потери несутся в прессинг игроки.

02' «Арсенал» владеет мячом, переходят хозяева в позиционную атаку.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Манчестер Сити».

До матча

18:26 Команды появляются на поле, скоро матч начнется!

18:20 Матч пройдёт на стадионе «Эмирейтс», вмещающем 60 383 зрителей.

18:10 Главным арбитром матча будет Стюарт Атвелл из Нунатона.

Стартовые составы команд

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Магальяйнс, Калафьори, Субименди, Райс, Мерино, Мадуэке, Дьёкереш, Троссард.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Хусанов, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Родри, Силва, Рейндерс, Фоден, Доку, Холанд.

«Арсенал»

Лондонский коллектив достаточно неплохо стартовал в новом сезоне АПЛ, хотя мог сделать это и лучше. «Канониры» выиграл все три матча из четырех, набрал девять очков и занимают второе место в турнирной таблице. «Красные» смогли целых девять раз поразить ворота соперников и лишь один раз пропустил в свои. Среди недели лондонцы выиграли у «Атлетика» (2:0) в Лиге чемпионов. До этого же в чемпионате страны «пушкари» обыграли «Ноттингем Форест» (3:0), «Лидс» (5:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:0), но уступили «Ливерпулю» (0:1).

Подопечные Микеля Артеты в очередной раз настроены на то, чтобы стать чемпионами. У «Арсенала» все для этого есть: и состав, и игра, и финансы, вот только соперники против и будут навязывать борьбу в каждой игре. В любом случае «Арсенал» можно смело приписывать к фаворитам сезона, хотя в АПЛ, конечно, ничего нельзя предсказывать. Травмированы в стане команды из Лондона Кай Хаверц, Мартин Эдегор, Габриэль Жезус, Букайо Сака и Бен Уайт.

«Манчестер Сити»

«Горожане» же провалили, как для себя начало нового сезона. Манчестерцы смогли набрать только шесть очков и занимают восьмую строчку в табели о рангах. За четыре матча «голубые» забили восемь мячей, а пропустили четыре. На этой неделе команда из Манчестера смогла победить «Наполи» (2:0) в рамках общего этапа Лиги чемпионов. До этого же манчестерский коллектив в АПЛ переиграл «Вулверхэмптон» (4:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0), но проиграл «Тоттенхэму» (0:2) и «Брайтону» (1:2).

В каком бы состоянии не находились подопечные Хосепа Гвардиолы они всегда сильны и являются грозной силой. «Манчестер Сити» по-прежнему может обыграть любого соперника и точно сделает все для того, чтобы выиграть чемпионский титул. Впервые за долгое время «Манчестер Сити» не считается фаворитом в борьбе за чемпионский титул и Лигу чемпионов, но команда вполне может всех удивить и показать себя во всей красе. В лазарете находятся Матео Ковачич, Джон Стоунз, Калвин Филлипс, Омар Мармуш, Райан Шерки и Раян Аит Нури.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках АПЛ. В Манчестере команды сыграли вничью 2:2, а в Лондоне победил «Арсенал» 5:1.

За всю историю команды сыграли 216 матчей. В 102 играх победил «Арсенал», в 66 «Манчестер Сити», оставшиеся 48 игр завершились вничью.

