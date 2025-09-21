21 сентября в матче пятого тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:30 мск.

«Арсенал»

Турнирное положение: лондонский коллектив достаточно неплохо стартовал в новом сезоне АПЛ, хотя мог сделать это и лучше.

«Канониры» выиграл все три матча из четырех, набрал девять очков и занимают второе место в турнирной таблице. «Красные» смогли целых девять раз поразить ворота соперников и лишь один раз пропустил в свои.

Последние матчи: среди недели лондонцы выиграли у «Атлетика» (2:0) в Лиге чемпионов.

До этого же в чемпионате страны «пушкари» обыграли «Ноттингем Форест» (3:0), «Лидс» (5:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:0), но уступили «Ливерпулю» (0:1).

Не сыграют: травмированы в стане команды из Лондона Кай Хаверц, Мартин Эдегор, Габриэль Жезус, Букайо Сака и Бен Уайт.

Состояние команды: подопечные Микеля Артеты в очередной раз настроены на то, чтобы стать чемпионами. У «Арсенала» все для этого есть: и состав, и игра, и финансы, вот только соперники против и будут навязывать борьбу в каждой игре.

В любом случае «Арсенал» можно смело приписывать к фаворитам сезона, хотя в АПЛ, конечно, ничего нельзя предсказывать.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «горожане» же провалили, как для себя начало нового сезона.

Манчестерцы смогли набрать только шесть очков и занимают восьмую строчку в табели о рангах. За четыре матча «голубые» забили восемь мячей, а пропустили четыре.

Последние матчи: на этой неделе команда из Манчестера смогла победить «Наполи» (2:0) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

До этого же манчестерский коллектив в АПЛ переиграл «Вулверхэмптон» (4:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0), но проиграл «Тоттенхэму» (0:2) и «Брайтону» (1:2).

Не сыграют: в лазарете находятся Матео Ковачич, Джон Стоунз, Калвин Филлипс, Омар Мармуш, Райан Шерки и Раян Аит Нури.

Состояние команды: в каком бы состоянии не находились подопечные Хосепа Гвардиолы они всегда сильны и являются грозной силой. «Манчестер Сити» по-прежнему может обыграть любого соперника и точно сделает все для того, чтобы выиграть чемпионский титул.

Впервые за долгое время «Манчестер Сити» не считается фаворитом в борьбе за чемпионский титул и Лигу чемпионов, но команда вполне может всех удивить и показать себя во всей красе.

Статистика для ставок

«Арсенал» выиграл 4 из 5 матчей текущего сезона

«Манчестер Сити» выиграл 3 из 5 матчей текущего сезона

В последнем очном матче «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» со счетом 5:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.80, а победа «Манчестер Сити» — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: обе команды являются сильными и будут играть на победу, но игра вполне может завершиться ничейным исходом.

3.80 ничья Ставка на матч #1

Ставка: ничья за 3.80.

Прогноз: очень важная игра для обеих команд, поэтому она может быть осторожной и с минимумом голов.

2.00 тотал меньше 2,5 Ставка на матч #2

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.00.