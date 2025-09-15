В КДК РФС разберут красную карточку Деяна Становича в матче против «Динамо»

Председатель КДК РФСрассказал о повестке дня заседания по итогам матча 8-го тура РПЛ(2:2).

«Рассмотрим выход за пределы техзоны с выходом на поле представителей тренерского штаба "Спартака". У Станковича удаление за оскорбительное поведение в адрес главного арбитра. Специалист приглашен на заседание. Также рассмотрим удаление Бривио за выход на поле в конфронтационной манере», — сказал Григорьянц «СЭ».

После 8 матчей «Спартак» с 12 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующим соперником для команды Деяна Станковича станет «Ростов». Матч пройдет 18 сентября.