Галактионов прокомментировал возвращение Пиняева в общую группу «Локомотива»

Наставник московскоговысказался по поводу восстановления. Специалист отметил, когда футболист может вернуться в общую группу.

«Когда ожидается возвращение Сергея Пиняева? Надеемся, что он уже на последнем отрезке находится перед возвращением в группу. Его показатели все улучшаются. Абсолютно уверен, что он нам в этой части добавит остроты, голевых моментов, действий, скорости, опцию для вариативности и решения задач. Это наш основной футболист», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Пиняев сыграл два матча во всех турнирах, где отметился одним забитым голом.