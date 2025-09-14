ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Галактионов прокомментировал возвращение Пиняева в общую группу «Локомотива»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по поводу восстановления Сергея Пиняева. Специалист отметил, когда футболист может вернуться в общую группу.

    Михаил Галактионов
    Михаил Галактионов

    «Когда ожидается возвращение Сергея Пиняева? Надеемся, что он уже на последнем отрезке находится перед возвращением в группу. Его показатели все улучшаются. Абсолютно уверен, что он нам в этой части добавит остроты, голевых моментов, действий, скорости, опцию для вариативности и решения задач. Это наш основной футболист», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В нынешнем сезоне Пиняев сыграл два матча во всех турнирах, где отметился одним забитым голом.

