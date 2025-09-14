Аморим: Верю в Майну, он — топ-игрок

Наставникзаявил, что он рассчитывает на хавбека

«Я не разговаривал с ним до закрытия трансферного окна, потому что не хотел, чтобы Майну подумал, что я разговариваю с ним только для того, чтобы поддержать его. Я сделал это на этой неделе.

Я очень верю в него. Он — топ-игрок. Но некоторые из вас считают, что Кобби уже стал полноценным игроком. Я думаю, он может выступать намного лучше», — сказал португальский специалист на пресс-конференции.

Контракт Майну истекает летом 2027 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал один ассист.