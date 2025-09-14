ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матия ПоповичНе Алёша, но богатырь. Кто такой Матия Попович, сменивший «Наполи» на ЦСКА?
  • 10:37
    • «Реал» намерен подать жалобу в ФИФА на судейство в испанском футболе
  • 07:55
    • Мбаппе: В «Реале» чувствую себя очень комфортно
  • 08:30
    • Гвардиола: С тех пор как я возглавил «Манчестер Сити», мы всегда выглядели сильнее «МЮ»
  • 23:55
    • «Атлетико» всухую обыграл «Вильярреал» в матче Примеры
  • 23:54
    • «Челси» и «Брентфорд» победителя не выявили
    Все новости спорта

    Аморим: Верю в Майну, он — топ-игрок

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что он рассчитывает на хавбека Кобби Майну.

    Рубен Аморим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    «Я не разговаривал с ним до закрытия трансферного окна, потому что не хотел, чтобы Майну подумал, что я разговариваю с ним только для того, чтобы поддержать его. Я сделал это на этой неделе.

    Я очень верю в него. Он — топ-игрок. Но некоторые из вас считают, что Кобби уже стал полноценным игроком. Я думаю, он может выступать намного лучше», — сказал португальский специалист на пресс-конференции.

    Контракт Майну истекает летом 2027 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал один ассист.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В манчестерском дерби не выявят сильнейшего?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Бернли» навяжет борьбу действующим чемпионам Англии?
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Справится ли «Зенит» с «Балтикой»?
  • «Балтика» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры