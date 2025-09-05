ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»
  • 16:39
    • Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  • 16:01
    • Евсеев возглавил «Черноморец»
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
    Все новости спорта

    Наумов: Лимиты не помогают развитию футбола

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

    Николай Наумов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Наумов

    «В целом считаю, что лимиты не помогают развитию футбола, но в ситуации, когда мы оказались оторваны от европейского футбола, нет смысла приглашать огромное количество легионеров. Нам лучше развивать своих ребят и отказываться от большого числа иностранных игроков. И здесь лимит будет большим подспорьем. Так что, наверное, отказ от легионеров — благо.

    Если клубы не хотят делать это добровольно, вводятся такие жёсткие меры. Хотя, конечно, когда наш футболист козыряет тем, что он российский игрок (в плане условий по контракту), то это тоже неправильно. Но в нынешней ситуации количество легионеров, считаю, нужно снижать.

    Почему Дегтярев говорит про 2028 год? Потому что со следующего сезона это ввести невозможно: нужно подготовиться, нужно продать лишних иностранных игроков, чтобы не было больших убытков. Быстро это сделать нельзя», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

  • Дорогу молодым. К чему приведет рокировка Зырянова и Медведева в «Зените»?
  • Правящая верхушка клуба с берегов Невы претерпела коррективы
  • 01/09/2025

    • Ранее была информация, что лимит на легионеров может быть ужесточен уже со следующего сезона.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» сходу войдет в победный ритм
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Обыграет ли Исландия Азербайджан?
  • Исландия — Азербайджан. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Беларусь даст бой Греции в гостях?
  • Греция — Беларусь. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.92
  • Прогноз на матч Джокович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры