Наумов: Лимиты не помогают развитию футбола

Бывший президентвысказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

«В целом считаю, что лимиты не помогают развитию футбола, но в ситуации, когда мы оказались оторваны от европейского футбола, нет смысла приглашать огромное количество легионеров. Нам лучше развивать своих ребят и отказываться от большого числа иностранных игроков. И здесь лимит будет большим подспорьем. Так что, наверное, отказ от легионеров — благо.

Если клубы не хотят делать это добровольно, вводятся такие жёсткие меры. Хотя, конечно, когда наш футболист козыряет тем, что он российский игрок (в плане условий по контракту), то это тоже неправильно. Но в нынешней ситуации количество легионеров, считаю, нужно снижать.

Почему Дегтярев говорит про 2028 год? Потому что со следующего сезона это ввести невозможно: нужно подготовиться, нужно продать лишних иностранных игроков, чтобы не было больших убытков. Быстро это сделать нельзя», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

Ранее была информация, что лимит на легионеров может быть ужесточен уже со следующего сезона.