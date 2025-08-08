М. Кержаков: К опозданиям Вендела уже привыкли в команде

Голкипер «Зенита»рассказал, что сейчас в команде спокойно отнеслись к позднему приезду бразильского полузащитника

«Вендел вроде как "блудный сын, который вернулся" (улыбается). Но если серьезно, я лично не знаю, с чем связана вся эта ситуация. Видимо, трансферная история. Поэтому сейчас такой поздний приезд Вендела воспринимаю нормально. Где‑то, возможно, не договорились, из‑за этого он столько пропустил. Но его прежние опоздания воспринимались острее», — сказал Кержаков «Матч ТВ».

Вендел недавно вернулся в команду и сразу вышел в основе на матч против ЦСКА (1:1) в третьем туре РПЛ. Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Грозном против «Ахмата».