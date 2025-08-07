ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ноа» — «Линкольн». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы «Линкольн» — «Ноа»

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций
    Вся лентаСамое главное
    «Линкольн»«Ноа» — «Линкольн». Онлайн, прямая трансляция Евгений КузнецовНХЛ, КХЛ или Швейцария. Где продолжит карьеру Евгений Кузнецов? Энтони РобинсонЭнтони Робинсон: лучший фулбек АПЛ, которого никто не купит
  • 17:17
    • «Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс»
  • 17:08
    • Стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч»
  • 16:52
    • Тер Стеген лишен капитанской повязки в «Барселоне»
  • 16:27
    • СКА объявил о переносе 10 матчей КХЛ
  • 16:17
    • В «Зените» опровергли интерес к трансферу Исаака Ромеро
  • 15:34
    • Луис Энрике и Ханс-Дитер Флик поборются за приз лучшему тренеру сезона
  • 15:04
    • Стали известны номинанты на награду имени Льва Яшина
    Все новости спорта
    «Линкольн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Линкольн»
    В четверг, 7 августа, состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Линкольн» примет «Ноа». Начало игры в 19:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

    Перед матчем

    Стартовые составы команд

    «Линкольн»: Сантана, Рутьенс, Лопес, Айю, Нано, Манди, Торилья, Гарсия, Бритто, Вильяканас, Де Барр.

    «Ноа»: Чанчаревич, Тораринссон, Мурадян, Сильва, Боакье, Манвелян, Этеки, Сангар, Гргич, Каштру Феррейра, Матеус Асиас.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    «Линкольн»

    Команда из Гибралтара стартовала в текущем розыгрыше еврокубков с квалификации Лиги чемпионов. Сначала гибралтарцы смогли пройти фарерский «Викингур» (3:2, 1:0), но проиграли потом сербской «Црвене Звезде» (0:1, 1:5). После этого команда и опустилась в квалификацию Лиги Европы.

    В прошлом сезоне «Линкольн» стал чемпионом Гибралтара. За 25 матчей подопечные Хави Муньоса смогли набрать 66 очков и только по дополнительным показателям обогнали «Сент-Джозефс».

  • Невидимые звезды: почему топ-вратари — самые недооцененные игроки трансферного рынка
  • Доннарумма, Эдерсон, Меньян — элита, но клубы ведут себя так, будто их можно заменить любым голкипером
  • Сегодня

    • Для «Линкольна» участие в групповом этапе любого из еврокубков будет успешным результатом. Сейчас команда крайне близка к этому.

    «Ноа»

    Команда из Еревана уже успела стартовать в новом сезоне армянского чемпионата. Ереванцы смогли разгромить «Ширак» (4:0). В прошлом «Ноа» стал чемпионом Армении, набрав 75 очков и на целых девять очков опередив «Арарат-Армению».

    Подопечные Сандро Перковича тоже стартовали с квалификации Лиги чемпионов. Ереванский коллектив в первом раунде квалификации смог пройти черногорскую «Будучность» (1:0, 2:2), но потом дважды уступил венгерскому «Ференцварошу» (1:2, 3:4).

  • Беспощадное домино: 10 трансферов, которые перевернут рынок
  • Главными героями хаоса станут Александер Исак и Беньямин Шешко
  • Вчера

    • Для «Ноа» тоже будет успехом участие даже в Лиге конференций. В этой паре армянская команда является фаворитом и должна проходить дальше и обеспечивать себе участие в группе еврокубка. Посмотрим, как оно будет на самом деле.

    Очные матчи

    Между собой соперники еще не встречались.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Джойнт — Миннен
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фонсека — Юньчаокэтэ
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бонзи — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Русенборг — Хаммарбю
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Арда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арис — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Фредрикстад — Мидтьюлланн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Линкольн — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Араз — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Милсами — Виртус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Вондроушова — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Бавария — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Баник — Аустрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лозанна — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хачанов — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Андерлехт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спарта — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Мбоко — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Монако — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Челси — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры