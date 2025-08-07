«Ноа» — «Линкольн». Онлайн, прямая трансляция

В четверг, 7 августа, состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Линкольн» примет «Ноа». Начало игры в 19:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Перед матчем

Стартовые составы команд

«Линкольн»: Сантана, Рутьенс, Лопес, Айю, Нано, Манди, Торилья, Гарсия, Бритто, Вильяканас, Де Барр.

«Ноа»: Чанчаревич, Тораринссон, Мурадян, Сильва, Боакье, Манвелян, Этеки, Сангар, Гргич, Каштру Феррейра, Матеус Асиас.

«Линкольн»

Команда из Гибралтара стартовала в текущем розыгрыше еврокубков с квалификации Лиги чемпионов. Сначала гибралтарцы смогли пройти фарерский «Викингур» (3:2, 1:0), но проиграли потом сербской «Црвене Звезде» (0:1, 1:5). После этого команда и опустилась в квалификацию Лиги Европы.

В прошлом сезоне «Линкольн» стал чемпионом Гибралтара. За 25 матчей подопечные Хави Муньоса смогли набрать 66 очков и только по дополнительным показателям обогнали «Сент-Джозефс».

Для «Линкольна» участие в групповом этапе любого из еврокубков будет успешным результатом. Сейчас команда крайне близка к этому.

«Ноа»

Команда из Еревана уже успела стартовать в новом сезоне армянского чемпионата. Ереванцы смогли разгромить «Ширак» (4:0). В прошлом «Ноа» стал чемпионом Армении, набрав 75 очков и на целых девять очков опередив «Арарат-Армению».

Подопечные Сандро Перковича тоже стартовали с квалификации Лиги чемпионов. Ереванский коллектив в первом раунде квалификации смог пройти черногорскую «Будучность» (1:0, 2:2), но потом дважды уступил венгерскому «Ференцварошу» (1:2, 3:4).

Для «Ноа» тоже будет успехом участие даже в Лиге конференций. В этой паре армянская команда является фаворитом и должна проходить дальше и обеспечивать себе участие в группе еврокубка. Посмотрим, как оно будет на самом деле.

Очные матчи

Между собой соперники еще не встречались.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.82.