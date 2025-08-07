Линкольн — Ноа. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига Европы, 7 августа 2025 года

«Линкольн» из Гибралтара дома сыграет против «Ноа» из Армении в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 7 августа, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Линкольн» — «Ноа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Линкольн»

Турнирная таблица: В чемпионате Гибралтара «Линкольн» финишировал на 1 месте, выиграв титул лучшей команды своей страны.

Последние матчи: «Линкольн» в первом раунде Лиги чемпионов переиграл фарерский «Викингур» (1:0 — дома, 3:2 — в гостях).

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Во втором раунде ЛЧ гибралтарский коллектив потерпел два поражения от сербской «Црвены Звезды» (0:1 — дома, 1:5 — в гостях). Таким образом «Линкольн» перебрался из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Линкольн» потерпел второе поражение подряд.

«Ноа»

Турнирная таблица: Чемпион Армении «Ноа» стартовал в новом сезоне с победы, выиграв у команды «Ширак» (4:0).

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Ноа» с трудом преодолела барьер в лице черногорской «Будучности» (1:0 — дома, 2:2 — в гостях).

Во второй стадии квалификации армяне потерпели фиаско в матче против венгерского «Ференцвароша» (1:2 — дома, 3:4 — в гостях)..

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Ноа» одержал две победы, сыграл один раз вничью и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

«Линкольн» проиграл во втором матче подряд

«Ноа» прервал двухматчевую проигрышную серию

«Линкольн» и «Ноа» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.45, а победа «Линкольна» — в 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Ноа» практически в каждом матче забивает, ожидаем, что армяне смогут выиграть в игре с клубом из Гибралтара.

Ставка: Победа «Ноа» с коэффициентом 1.82.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.