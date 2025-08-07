Линкольн — Ноа. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига Европы, 7 августа 2025 года

Линкольн
Ноа
«Линкольн»
Турнирная таблица: В чемпионате Гибралтара «Линкольн» финишировал на 1 месте, выиграв титул лучшей команды своей страны.
Последние матчи: «Линкольн» в первом раунде Лиги чемпионов переиграл фарерский «Викингур» (1:0 — дома, 3:2 — в гостях).
Линкольн — Ноа: коэффициенты букмекеров
Во втором раунде ЛЧ гибралтарский коллектив потерпел два поражения от сербской «Црвены Звезды» (0:1 — дома, 1:5 — в гостях). Таким образом «Линкольн» перебрался из Лиги чемпионов в Лигу Европы.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Линкольн» потерпел второе поражение подряд.
«Ноа»
Турнирная таблица: Чемпион Армении «Ноа» стартовал в новом сезоне с победы, выиграв у команды «Ширак» (4:0).
Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Ноа» с трудом преодолела барьер в лице черногорской «Будучности» (1:0 — дома, 2:2 — в гостях).
Во второй стадии квалификации армяне потерпели фиаско в матче против венгерского «Ференцвароша» (1:2 — дома, 3:4 — в гостях)..
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Ноа» одержал две победы, сыграл один раз вничью и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Линкольн» проиграл во втором матче подряд
- «Ноа» прервал двухматчевую проигрышную серию
- «Линкольн» и «Ноа» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.45, а победа «Линкольна» — в 4.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: «Ноа» практически в каждом матче забивает, ожидаем, что армяне смогут выиграть в игре с клубом из Гибралтара.
Ставка: Победа «Ноа» с коэффициентом 1.82.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.