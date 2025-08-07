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    «Ноа» увезет победу с гостевой встречи?

    Линкольн — Ноа. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига Европы, 7 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Линкольн» — «Ноа»
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    «Линкольн» — «Црвена Звезда»
    «Линкольн» из Гибралтара дома сыграет против «Ноа» из Армении в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 7 августа, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Линкольн» — «Ноа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 07 Августа 2025 года

    Линкольн

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Линкольн 19:00 Ноа

    Ноа

  • Ереван
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    «Линкольн»

    Турнирная таблица: В чемпионате Гибралтара «Линкольн» финишировал на 1 месте, выиграв титул лучшей команды своей страны.

    Последние матчи: «Линкольн» в первом раунде Лиги чемпионов переиграл фарерский «Викингур» (1:0 — дома, 3:2 — в гостях).

    Линкольн — Ноа: коэффициенты букмекеров

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    Во втором раунде ЛЧ гибралтарский коллектив потерпел два поражения от сербской «Црвены Звезды» (0:1 — дома, 1:5 — в гостях). Таким образом «Линкольн» перебрался из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Линкольн» потерпел второе поражение подряд.

    «Ноа»

    Турнирная таблица: Чемпион Армении «Ноа» стартовал в новом сезоне с победы, выиграв у команды «Ширак» (4:0).

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    • Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Ноа» с трудом преодолела барьер в лице черногорской «Будучности» (1:0 — дома, 2:2 — в гостях).

    Во второй стадии квалификации армяне потерпели фиаско в матче против венгерского «Ференцвароша» (1:2 — дома, 3:4 — в гостях)..

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Ноа» одержал две победы, сыграл один раз вничью и потерпел два поражения.

    Статистика для ставок

    • «Линкольн» проиграл во втором матче подряд

    • «Ноа» прервал двухматчевую проигрышную серию

    • «Линкольн» и «Ноа» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.45, а победа «Линкольна» — в 4.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Ноа» практически в каждом матче забивает, ожидаем, что армяне смогут выиграть в игре с клубом из Гибралтара.

    Ставка: Победа «Ноа» с коэффициентом 1.82.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.80.

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