Гави, Рашфорд и шоу в Корее: «Барселона» завершила азиатское турне разгромом «Тэгу»

В завершающем матче азиатского предсезонного турне команда Ханси Флика не оставила шансов корейскому «Тэгу» и одержала уверенную победу — 5:0. Это была не просто разминка перед сезоном, а настоящая демонстрация стиля: два гола Гави, дебютный мяч Рашфорда и полное доминирование на поле.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Тэгу — Барселона 0:5 Голы: 0:1 Гави (21'), 0:2 Роберт Левандовски (27'), 0:3 Гави (45 + 1'), 0:4 Antonio Fernandez (53'), 0:5 Маркус Рашфорд (65') Тэгу: Hwang Jae-won (Ким Хо Чун, 74'), Бруно Ламас (Kim Ju-kong, 63'), Чжон Чхи Ин (Jeong Jae-sang, 63'), Oh Seung-hoon (Han Tae-hui, 46'), Ju-Sung Woo (Jo Jin-woo, 74'), Kim Jin-hyuk (Caio Marcelo, 74'), Jang Sung-won (Jeong Woo-jae, 46'), Jeong-Hyun Kim (Carlos Jatoba, 46'), Hyun-cheol Jeong (Lee Yong-rae, 63'), Geovani (Tae-Young Kwon, 46'), Cesar Fernando Cesinha (Эдгар, 74') Барселона: Педро Фернандес (Даниэль Ольмо, 46'), Жоан Гарсия (Войцех Щенсны, 46'), Алекс Бальде (Jofre Torrents, 46'), Жерар Мартин (Андреас Кристенсен, 46'), Рональд Араухо (Пау Кубарси, 46'), Жюль Кунде (Эрик Гарсия, 46'), Гави (Марк Касадо, 46'), Френки де Йонг (Педри, 46'), Роберт Левандовски (Маркус Рашфорд, 46'), Рафаэл Диас (Antonio Fernandez, 46'), Ламин Ямаль (Руни Барджи, 46')

Несмотря на сильный ливень, с первых минут было видно — «Барселона» настроена серьёзно. Ханси Флик выпустил смешанный состав: к основным игрокам добавились молодые таланты вроде Жерара Мартина и Педро Фернандеса. И эксперимент сработал.

На 21-й минуте Ламине Ямаль, как и во всех предыдущих матчах турне, взял инициативу на себя: прошёл двоих и выдал передачу точно под удар Гави. Полузащитник, который весь прошлый сезон боролся с травмой, в этом матче напоминал себя прежнего: уверенного, точного, неудержимого. Ещё до перерыва он оформил дубль — сначала мощным ударом после паса Ямаля, потом элегантно перебросил вратаря после паса Кунде.

Ламин Ямаль и Гави gettyimages.com

Между двумя голами Гави свой момент реализовал Левандовский. Всё началось с вертикального розыгрыша в несколько касаний, который завершился передачей Мартина — и поляк спокойно катнул в сетку. Три мяча к перерыву — и неоспоримое превосходство на всех участках поля.

Левандовский празднует гол gettyimages.com

Второй состав — та же доминация. Рашфорд забивает первый гол

После перерыва Флик выпустил совершенно новый состав, включая Маркуса Рашфорда и Тони Фернандеса. И, как и в предыдущих матчах турне, замены не ослабили темп. Уже на 54-й минуте Дани Ольмо классной передачей нашёл в штрафной Тони, и юный выпускник академии точно пробил в ближний угол — 4:0.

Тони Фернандес gettyimages.com

Следом пришёл и долгожданный момент для Рашфорда. Англичанин пока что проводит предсезонные игры в ограниченном режиме, не получает много минут. Маркус вышел на второй тайм и на 65-й минуте после паса Эрика Гарсии оформил свой дебютный гол в составе «Барсы». Точный, уверенный удар в касание — и пятый мяч влетает в ворота «Тэгу».

Рашфорд празднует свой гол gettyimages.com

Один минус — травма Кубарси

Во втором тайме каталонцы продолжали атаковать — моменты создавались почти в каждой атаке, и если бы не геройство голкипера Хан Тэ Хи, счёт мог быть двузначным. Корейский вратарь за тайм отразил восемь ударов и спас свою команду от тотального унижения.

Единственным тревожным моментом стал эпизод на 87-й минуте: юный защитник Пау Кубарси получил удар по колену и был заменён. По словам Флика, это просто ушиб, но до старта сезона остаётся меньше двух недель, и каждый инцидент сейчас под пристальным вниманием. Плюс, давно не секрет, что именно мелкие ушибы часто приводят к разрывам мышц и связок. Особенно в условиях огромного количества матчей.

«Барселона» завершает азиатское турне с идеальным балансом — три матча, три победы, 15 голов и ни одного пропущенного. Гави окончательно возвращается, Рашфорд интегрируется, молодёжь демонстрирует уверенность, а Ханси Флик, похоже, уже готов к старту Ла Лиги. Впереди матч за трофей Жоана Гампера против «Комо» — а затем большая сцена. И судя по этим играм, «Барселона» готова выйти на неё во всей красе.