Гави, Рашфорд и шоу в Корее: «Барселона» завершила азиатское турне разгромом «Тэгу»

Несмотря на сильный ливень, с первых минут было видно — «Барселона» настроена серьёзно. Ханси Флик выпустил смешанный состав: к основным игрокам добавились молодые таланты вроде Жерара Мартина и Педро Фернандеса. И эксперимент сработал.
На 21-й минуте Ламине Ямаль, как и во всех предыдущих матчах турне, взял инициативу на себя: прошёл двоих и выдал передачу точно под удар Гави. Полузащитник, который весь прошлый сезон боролся с травмой, в этом матче напоминал себя прежнего: уверенного, точного, неудержимого. Ещё до перерыва он оформил дубль — сначала мощным ударом после паса Ямаля, потом элегантно перебросил вратаря после паса Кунде.
Между двумя голами Гави свой момент реализовал Левандовский. Всё началось с вертикального розыгрыша в несколько касаний, который завершился передачей Мартина — и поляк спокойно катнул в сетку. Три мяча к перерыву — и неоспоримое превосходство на всех участках поля.
Второй состав — та же доминация. Рашфорд забивает первый гол
После перерыва Флик выпустил совершенно новый состав, включая Маркуса Рашфорда и Тони Фернандеса. И, как и в предыдущих матчах турне, замены не ослабили темп. Уже на 54-й минуте Дани Ольмо классной передачей нашёл в штрафной Тони, и юный выпускник академии точно пробил в ближний угол — 4:0.
Следом пришёл и долгожданный момент для Рашфорда. Англичанин пока что проводит предсезонные игры в ограниченном режиме, не получает много минут. Маркус вышел на второй тайм и на 65-й минуте после паса Эрика Гарсии оформил свой дебютный гол в составе «Барсы». Точный, уверенный удар в касание — и пятый мяч влетает в ворота «Тэгу».
Один минус — травма Кубарси
Во втором тайме каталонцы продолжали атаковать — моменты создавались почти в каждой атаке, и если бы не геройство голкипера Хан Тэ Хи, счёт мог быть двузначным. Корейский вратарь за тайм отразил восемь ударов и спас свою команду от тотального унижения.
Единственным тревожным моментом стал эпизод на 87-й минуте: юный защитник Пау Кубарси получил удар по колену и был заменён. По словам Флика, это просто ушиб, но до старта сезона остаётся меньше двух недель, и каждый инцидент сейчас под пристальным вниманием. Плюс, давно не секрет, что именно мелкие ушибы часто приводят к разрывам мышц и связок. Особенно в условиях огромного количества матчей.
«Барселона» завершает азиатское турне с идеальным балансом — три матча, три победы, 15 голов и ни одного пропущенного. Гави окончательно возвращается, Рашфорд интегрируется, молодёжь демонстрирует уверенность, а Ханси Флик, похоже, уже готов к старту Ла Лиги. Впереди матч за трофей Жоана Гампера против «Комо» — а затем большая сцена. И судя по этим играм, «Барселона» готова выйти на неё во всей красе.