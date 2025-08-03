Яковлев: «Спартаку» нужны качественные футболисты, особенно защитники

Бывший футболистподелился мнением об игре «красно-белых» на старте сезона.

Напомним, что в матче 3-го тура РПЛ команда Деяна Станковича сыграла вничью с «Акроном» (1:1). После этого матча «Спартак» занимает 10-е место в таблице с 4 очками в активе.

«Жедсона тяжело оценивать по первому матчу из-за адаптации. Он не сыграл на максимум своих возможностей, но видно, что приехал большой мастер.

В следующей игре он прибавит, а игра команды будет строиться через него. "Спартаку" нужны качественные футболисты, особенно защитники — команде требуется усиление», — сказал Павел Яковлев Чемпионату.

Жедсон Фернандеш перешел этим летом из «Бешикташа» в «Спартак» за 20 млн евро.