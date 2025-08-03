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    Яковлев: «Спартаку» нужны качественные футболисты, особенно защитники

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    Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев поделился мнением об игре «красно-белых» на старте сезона.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    Напомним, что в матче 3-го тура РПЛ команда Деяна Станковича сыграла вничью с «Акроном» (1:1). После этого матча «Спартак» занимает 10-е место в таблице с 4 очками в активе.

    «Жедсона тяжело оценивать по первому матчу из-за адаптации. Он не сыграл на максимум своих возможностей, но видно, что приехал большой мастер.

    В следующей игре он прибавит, а игра команды будет строиться через него. "Спартаку" нужны качественные футболисты, особенно защитники — команде требуется усиление», — сказал Павел Яковлев Чемпионату.

  • «Акрон» — «Спартак» 1:1. Онлайн, прямая трансляция
  • В матче третьего тура РПЛ «Акрон» и «Спартак» сыграли вничью 1:1
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