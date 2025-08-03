Гол Дзюбы помог «Акрону» добыть ничью в матче против «Спартака»

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги междукоманды сыграли вничью — 1:1. Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

В первом тайме защитник «Спартака» Даниил Хлусевич получил желтую карточку на 45+1-й минуте, а уже через минуту был удалён с поля. На 64-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар не реализовал пенальти.

На 90+2-й минуте вингер «Спартака» Пабло Солари открыл счет, но на 90+5-й минуте нападающий «Акрона» Артем Дзюба реализовал 11-метровый удар, сравняв счет.

Футбол. Россия. Премьер-лига Акрон — Спартак 1:1 Голы: 0:1 Пабло Солари (90+2'), 1:1 Артём Дзюба (пенальти) (90+4') Предупреждения: Ифет Джаковац (5'), Марат Таймуразович Бокоев (45')

После трех туров «Акрон» набрал 5 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» с 4 очками располагается на 10-й позиции.