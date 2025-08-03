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    Деян Станкович (главный тренер «Спартака»)«Акрон» — «Спартак» 1:1. Онлайн, прямая трансляция
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    Гол Дзюбы помог «Акрону» добыть ничью в матче против «Спартака»

    «Акрон» — «Спартак»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Спартаком» команды сыграли вничью — 1:1. Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    В первом тайме защитник «Спартака» Даниил Хлусевич получил желтую карточку на 45+1-й минуте, а уже через минуту был удалён с поля. На 64-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар не реализовал пенальти.

    На 90+2-й минуте вингер «Спартака» Пабло Солари открыл счет, но на 90+5-й минуте нападающий «Акрона» Артем Дзюба реализовал 11-метровый удар, сравняв счет.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Акрон — Спартак 1:1
    Голы: 0:1 Пабло Солари (90+2'), 1:1 Артём Дзюба (пенальти) (90+4') Предупреждения: Ифет Джаковац (5'), Марат Таймуразович Бокоев (45')

    После трех туров «Акрон» набрал 5 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» с 4 очками располагается на 10-й позиции.

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