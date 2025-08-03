«Акрон» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 3 августа, состоится матч третьего тура РПЛ, в котором между собой сыграют тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Начало игры — в 13:30 мск. Вашему вниманию текстовая трансляция матча.

Футбол. Россия. Премьер-лига Акрон — Спартак 0:0 Предупреждения: Ифет Джаковац (5'), Марат Таймуразович Бокоев (45')

Ход матча

45+2' Удаление! Сразу же получает вторую желтую карточку Хлусевич и покидает поле. Вдесятером продолжит игру «Спартак».

45+1' Желтая карточка для Хлусевича, который потерял мяч и вынужден был фолить.

45' 4 минуты компенсированы к первому тайму.

42' Опасный удар Петрякова издали — рядом с девяткой. А могло быть красиво!

41' Быстрый выпад «Спартака» не увенчался успехом.

39' Жарко в Самаре. Такое ощущение, что взяли некую передышку команды. Ничего интересного на поле в эти минуты не происходит.

36' И вновь момент у «Акрона», но надежен Максименко на выходе.

35' Удар пришелся в стенку, а завершилась атака крайне неудачным ударом Болдырева.

33' А теперь опаснейший штрафной заработали футболисты «Акрона». Рябчук сфолил на Дзюбе.

31' После углового защитники спокойно вынесли мяч.

30' Барко пробил в стенку и мяч полетел на угловой.

29' В очередной раз фолит Джаковац, который уже на карточке. Опасный штрафной для «Спартака».

27' Мартинс сфолил в центре поля, но «Акрон», как только разыграл мяч, сразу же его потерял.

25' Угловой от «Спартака». Барко выполнил подачу, а Дуарте пробивал, но выше перекладины прошел мяч.

23' Хлусевич попытался немного обострить и навесил, но никто из его партнеров на передачу не откликнулся.

21' Удар Гарсии с фланга в дальний угол. Могло быть опасно, но мяч был заблокирован.

19' Давненько не было опасностей у ворот команд в нашем матче.

17' Еще одно подтверждение этому — разбитое лицо Литвинова. Тем не менее, уже вышел на поле Руслан после оказания первой помощи.

15' Много борьбы в этом матче, нарушений правил. Достаточно грубая игра, которая сейчас проходит преимущественно в центре поля.

13' Помощь оказывалась Максименко, но все хорошо с вратарем «Спартака».

11' Атака «Акрона» завершилась тем, что Артем Дзюба угодил в положение вне игры.

9' Гарсия прорвался по флангу и пробил, но Гудиев забрал мяч в руки без особых проблем.

8' «Акрон» ответил своей подачей с фланга, Дзюба попытался скинуть партнеру, но защитники выбили мяч.

6' Все завершилось ударом головой Литвинова, но он был заблокирован.

5' Отложенная желтая карточка для Джаковаца за фол на Мартинсе, а «Спартак» заработал угловой.

3' Еще и момент у «Спартака». Прострел с фланга замыкал Мартинс, но мяч прошел рядом со штангой. Достаточно резвое начало.

2' Сразу же повреждение получает Угальде, ему потребовалась медицинская помощь, но все хорошо с Манфредом.

1' Стартовый свисток прозвучал, матч стартовал!

Перед матчем

13:30 Выходят на поле сегодняшние соперники.

13:25 В «Спартаке» сегодня есть потери. Из-за травмы не сможет сыграть Тео Бонгонда, а по причине дисквалификаций пропустят встречу Маркиньос и Антон Заболотный. Зато с первых минут выйдет новичок Жедсон Фернандеш. А вот в «Акроне» травмированы Хетаг Хосонов и Солтмурад Бакаев.

13:20 Рассудит сегодняшний поединок Павел Кукуян из Сочи.

13:10 В Тольятти сейчас +31 градус. Будет по-настоящему жаркий футбол.

13:00 Поединок пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», которая вмещает 44 918 зрителей.

Стартовые составы команд. «Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Джурасович, Лончар, Джаковац, Болдырев, Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Жедсон, Угальде, Гарсия.

«Акрон»

Тольяттинская команда достаточно удачно стартовала в новом сезоне российского чемпионата. «Акрон» смог набрать четыре очка в двух стартовых матчах и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Легко с этой командой не бывает никому.

На старте сезона подопечные Заурбека Тедеева сначала сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а потом разгромили «Сочи» (4:0). Также коллектив из Тольятти смог переиграть «Балтику» (2:1) в матче Кубка страны.

Прошлый сезон тольяттинцы с 35 очками и на девятой строчке в турнирной таблице. Думается, что задачей команды на текущий сезон является финишировать не ниже этой позиции и улучшить показатели. Это будет сделать достаточно сложно, однако все возможно.

«Спартак»

Старт сезона для «Спартака» можно считать неудачным. Москвичи имеют в своем активе только три очка и занимают десятое место в турнирной таблице. Команда из Москвы добыла одну победу и забила один мяч, а вот пропустила целых три.

Сначала спартаковцы смогли победить махачкалинское «Динамо» (1:0), а затем проиграли «Балтике» в родных стенах (0:3). После этого «красно-белые» также смогли на выезде победить «Ростов» (2:0) в поединке первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Подопечные Деяна Станковича стали только четвертыми в прошлом сезоне и не смогли побороться за Кубок, что стало настоящим провалом, ведь московский коллектив остался целиком и полностью без медалей. В этом сезоне глобальной задачей является чемпионский титул, однако думается, что это будет сделать крайне сложно, а вот зацепиться за тройку сильнейших вполне реально.

Очные матчи

Команды провели между собой всего шесть матчей. В последних трех из них победу праздновал «Спартак», а вот до этого дважды побеждал «Акрон» и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.