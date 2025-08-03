Акрон — Спартак: прогноз на футбол и ставка за 2.20

Акрон
Спартак
«Акрон»
Турнирное положение: тольяттинский коллектив достаточно удачно стартовал в новом сезоне российского чемпионата.
Команда из Тольятти смогла набрать четыре очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Акрон — Спартак: коэффициенты букмекеров
Тольяттинцы за два матча смогли забить целых пять мячей, а пропустили всего один.
Последние матчи: среди недели акроновцы смогли победить «Балтику» (2:1) в Кубке России.
До этого «Акрон» выиграл у «Сочи» (4:0) и сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в чемпионате страны.
Прошлый сезон подопечные Заурбека Тедеева завершили поражениями от «Локомотива» (1:4) и «Динамо» (1:2).
Не сыграют: травмирован Сотмурад Бакаев.
Состояние команды: можно с уверенностью говорить, что «Акрон» готов к сезону и с этой командой точно не будет никому легко. В прошлом сезоне тольяттинцы показали, что могут быть грозной силой и середняком лиги и в новом чемпионате точно не намерены сбавлять обороты.
«Спартак»
Турнирное положение: москвичи взяли неоднозначный старт в новом сезоне отечественного чемпионата.
«Красно-белые» набрали только три балла в двух матчах и занимают десятую строчку в турнирной таблице.
За это время московский коллектив забил всего один мяч, а пропустил целых три.
Последние матчи: в Кубке России «народная команда» на выезде победила «Ростов» (2:0).
До этого столичный коллектив проиграл «Балтике» (0:3) и победил «Динамо» Мх (1:0) в чемпионате.
Прошлый сезон команда из Москвы завершила победами над «Химками» (5:0) и «Крыльями Советов» (2:0).
Не сыграют: травмирован в столичной команде Тео Бонгонда, а дисквалифицированы Маркиньос и Антон Заболотный.
Состояние команды: подопечные Деяна Станковича продолжают быть крайне нестабильными. «Спартак» чередует хорошие матчи с провальными. Если так все и продолжится, то команда не сможет побороться за тройку сильнейших.
В прошлом сезоне «Спартак» стал только четвертым, а в этом, если не будет медалей, то команду и тренерский штаб уже точно не простят.
Прогноз Валерия Кечинова
Прославленный спартаковец, автор красивейших голов в составе красно-белых Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью LiveSport.ru предположил, как его бывшая команда сыграет на выезде против набравшего крейсерский ход «Акрона»:
Статистика для ставок
- «Спартак» выиграл 4 из последних 5 официальных матчей
- «Акрон» не проигрывает на протяжении 3 матчей
- В последней очной игре «Спартак» обыграл «Акрон» со счетом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 4.10, а победа «Акрона» — в 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.62 и 2.20.
- 3.60Краснодар — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.10Пари НН — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 3.55Ростов — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: конечно, «Спартак» сильнее и должен побеждать в этой игре.
Ставка: победа «Спартака» с форой-1 за 2.20.
Прогноз: поединок вполне может быть результативным, команды любят забивать много.
Ставка: тотал больше 3 за 2.03.