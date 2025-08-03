Акрон — Спартак: прогноз на футбол и ставка за 2.20

3 августа в матче третьего тура чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Спартак». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: тольяттинский коллектив достаточно удачно стартовал в новом сезоне российского чемпионата.

Команда из Тольятти смогла набрать четыре очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Тольяттинцы за два матча смогли забить целых пять мячей, а пропустили всего один.

Последние матчи: среди недели акроновцы смогли победить «Балтику» (2:1) в Кубке России.

До этого «Акрон» выиграл у «Сочи» (4:0) и сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в чемпионате страны.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Прошлый сезон подопечные Заурбека Тедеева завершили поражениями от «Локомотива» (1:4) и «Динамо» (1:2).

Не сыграют: травмирован Сотмурад Бакаев.

Состояние команды: можно с уверенностью говорить, что «Акрон» готов к сезону и с этой командой точно не будет никому легко. В прошлом сезоне тольяттинцы показали, что могут быть грозной силой и середняком лиги и в новом чемпионате точно не намерены сбавлять обороты.

«Спартак»

Турнирное положение: москвичи взяли неоднозначный старт в новом сезоне отечественного чемпионата.

«Красно-белые» набрали только три балла в двух матчах и занимают десятую строчку в турнирной таблице.

За это время московский коллектив забил всего один мяч, а пропустил целых три.

Последние матчи: в Кубке России «народная команда» на выезде победила «Ростов» (2:0).

До этого столичный коллектив проиграл «Балтике» (0:3) и победил «Динамо» Мх (1:0) в чемпионате.

Прошлый сезон команда из Москвы завершила победами над «Химками» (5:0) и «Крыльями Советов» (2:0).

Не сыграют: травмирован в столичной команде Тео Бонгонда, а дисквалифицированы Маркиньос и Антон Заболотный.

Состояние команды: подопечные Деяна Станковича продолжают быть крайне нестабильными. «Спартак» чередует хорошие матчи с провальными. Если так все и продолжится, то команда не сможет побороться за тройку сильнейших.

В прошлом сезоне «Спартак» стал только четвертым, а в этом, если не будет медалей, то команду и тренерский штаб уже точно не простят.

Прогноз Валерия Кечинова

Прославленный спартаковец, автор красивейших голов в составе красно-белых Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью LiveSport.ru предположил, как его бывшая команда сыграет на выезде против набравшего крейсерский ход «Акрона»:

Чуть подправили настроение после «Балтики» (0:3) кубковой победой в Ростове (2:0). Но все понимают, что с обеих сторон там были совсем не те составы. Уверен, тяжелейшая игра ждет спартаковцев в Самаре. «Акрон» — очень боевая команда, в Сочи (4:0) лезли до конца, хотя могли успокоиться в какой-то момент. Но такая вот олимпийская дружина, я бы сказал. Сейчас еще и полностью в себе уверенная. Фактор Дзюбы , как обычно, невозможно переоценить. А Станковичу надо выбрать уже стабильный вариант оборонительной линии, определиться, стоит ли продолжать в четыре защитника. И непонятно, кем заменить Маркиньоса. Наверное, Солари может туда передвинуть, а справа Ливая поставить или молодого Дмитриева. Но ключевой момент, как после очень неудачной игры против «Балтики» сыграет Барко. Ну, вот на возрождение их прошлогодней осенней связки с Угальде рассчитываю. Поэтому потеря Заболотного, в отличие от Маркиньоса, только во благо. Станковичу пока еще дают спокойно работать, но после 10-го тура будут думать. Непредсказуемая игра нас ожидает — 2:2. Валерий Кечинов

Статистика для ставок

«Спартак» выиграл 4 из последних 5 официальных матчей

«Акрон» не проигрывает на протяжении 3 матчей

В последней очной игре «Спартак» обыграл «Акрон» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 4.10, а победа «Акрона» — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.62 и 2.20.

Прогноз: конечно, «Спартак» сильнее и должен побеждать в этой игре.

Ставка: победа «Спартака» с форой-1 за 2.20.

Прогноз: поединок вполне может быть результативным, команды любят забивать много.

Ставка: тотал больше 3 за 2.03.