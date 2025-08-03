Нападающий «Балтики» Оффор высказался о победном голе в ворота «Оренбурга»

Нападающийподелился эмоциями после своего победного гола в воротав матче 3-го тура РПЛ.

«Когда я выходил на поле, была задача быть лучшим и забивать.

Забил гол, который был похож на гол "Спартаку"? Мы много работаем над этим на тренировках. Видим, что такие атаки приносят нам пользу, мы забиваем. Так что используем это. Надеюсь, что продолжим так же», — сказал Оффор Чемпионату.

После этого матча «Балтика» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. В следующем поединке калининградцы сыграют против «Крыльев Советов» 9-го августа.