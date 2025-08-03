2-й таймЗенит — ЦСКАОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жерсон«Зенит» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
  • 18:02
    • Норрис — победитель Гран-при Венгрии, Пиастри — второй
  • 17:57
    • «Балтика» смогла удержать победу в матче против «Оренбурга»
  • 17:11
    • «Спартак» Кострома и «Нефтехимик» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:18
    • «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» сыграли вничью в товарищеском матче
  • 15:43
    • Гол Дзюбы помог «Акрону» добыть ничью в матче против «Спартака»
    Все новости спорта

    Нападающий «Балтики» Оффор высказался о победном голе в ворота «Оренбурга»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Балтика Оренбург
    Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор поделился эмоциями после своего победного гола в ворота «Оренбурга» в матче 3-го тура РПЛ.

    Чинонсо Оффор — нападающий «Балтики»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чинонсо Оффор — нападающий «Балтики»

    «Когда я выходил на поле, была задача быть лучшим и забивать.

    Забил гол, который был похож на гол "Спартаку"? Мы много работаем над этим на тренировках. Видим, что такие атаки приносят нам пользу, мы забиваем. Так что используем это. Надеюсь, что продолжим так же», — сказал Оффор Чемпионату.

  • РПЛ. «Краснодар» обыграл «Динамо», «Локомотив» продолжает лидировать в РПЛ, «Зенит» — ЦСКА
  • Обзор матчей 3-го тура российской Премьер-лиги
  • Сегодня

    • После этого матча «Балтика» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. В следующем поединке калининградцы сыграют против «Крыльев Советов» 9-го августа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Много голов не ждем
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «ПСВ» уверенно победит «Гоу Эхед Иглз» в результативном матче?
  • «ПСВ» — «Гоу Эхед Иглз». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Атлетико» оседлает «драконов»
  • «Порту» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 3 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ПСВ — Гоу Эхед Иглз
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Порту — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Рублев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Микельсен — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Зверев — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Севилья — Аль-Кадисия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры