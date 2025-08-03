Челестини: В матче с «Зенитом» будем строить игру на наших принципах

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Круговому подходят матчи, когда они с Кириллом Глебовым играют на противоположных флангах. Но по ходу игры они имеют полную свободу, могут меняться флангами, что они и делают.

В матче с "Зенитом" будем строить игру на наших принципах, будем играть с позиции доминирования. Это то, что мы постоянно тренируем, то, что я хочу видеть в исполнении ребят. Без разницы, играем с грандом или середняком, мы приезжаем побеждать с доминированием», — цитирует Челестини «Матч ТВ».

Стартовый свисток прозвучит в 18:00. С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.