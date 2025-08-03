Зенит — ЦСКА: прогноз на футбол и ставка за 3.80

Зенит
ЦСКА
«Зенит»
Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга невыразительно стартовала в новом сезоне российского чемпионата.
В двух стартовых турах «сине-бело-голубые» набрали четыре балла идут шестыми в турнирной таблице РПЛ.
Зенит — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
Питерцы смогли забить четыре мяча, а пропустили всего три.
Последние матчи: посреди недели зенитовцы обыграли «Ахмат» (2:1) в Кубке России (2:1).
До этого же питерский коллектив сыграл вничью с «Рубином» (2:2) и одолел «Ростов» (2:1) в чемпионате страны.
Прошлый сезон команда с берегов Невы завершила победами над «Ахматом» (3:0) и «Ростовом» (1:0).
Не сыграют: травмированы Богдан Москвичев и Вячеслав Караваев.
ЦСКА
Турнирное положение: старт сезона для москвичей выдался тоже достаточно средним.
У команды из столицы России тоже четыре очка после двух матчей и восьмое место в турнирной таблице.
«Красно-синие» забили всего два мяча, а пропустили и вовсе один.
Последние матчи: в рамках Кубка России московский коллектив обыграл «Локомотив» (2:1).
До этого команда из Москвы выиграла у «Ахмата» (2:1) и сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0) в РПЛ.
Перед этим «армейцы» выиграл Суперкубок России, одолев «Краснодар» (1:0).
Не сыграют: у столичного коллектива травмирован только Родриго Вильягра.
Состояние команды: летом у ЦСКА сменился тренер. На смену Марко Николичу пришел Фабио Челестини. В игре команды уже видны изменения, но она продолжает играть преимущественно на результат.
В прошлом сезоне ЦСКА стал третьим и выиграл Кубок России. В новом сезоне команда намерена как минимум повторить прошлогодний успех.
Прогноз Валерия Кечинова
Автор 55 голов в высшей российской лиге Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru разобрал центральный матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА и поделился прогнозом:
Статистика для ставок
- «Зенит» не проигрывает на протяжении 5 официальных матчей
- ЦСКА не проигрывает на протяжении 10 официальных матчей
- В последней очной игре ЦСКА обыграл «Зенит» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.80, а победа ЦСКА — в 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.
- 2.20Акрон — Спартак: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 1.90Балтика — Оренбург: прогноз и ставкаЗавтра в 15:45
- 2.46Дордой — Алай: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: команды выступают примерно одинаково, поэтому матч вполне может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.80.
Прогноз: ЦСКА будет играть от обороны и команды вряд ли смогут пробить тотал.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.