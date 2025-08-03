Зенит — ЦСКА: прогноз на футбол и ставка за 3.80

3 августа в матче третьего тура чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и ЦСКА. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга невыразительно стартовала в новом сезоне российского чемпионата.

В двух стартовых турах «сине-бело-голубые» набрали четыре балла идут шестыми в турнирной таблице РПЛ.

Питерцы смогли забить четыре мяча, а пропустили всего три.

Последние матчи: посреди недели зенитовцы обыграли «Ахмат» (2:1) в Кубке России (2:1).

До этого же питерский коллектив сыграл вничью с «Рубином» (2:2) и одолел «Ростов» (2:1) в чемпионате страны.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Прошлый сезон команда с берегов Невы завершила победами над «Ахматом» (3:0) и «Ростовом» (1:0).

Не сыграют: травмированы Богдан Москвичев и Вячеслав Караваев.

ЦСКА

Турнирное положение: старт сезона для москвичей выдался тоже достаточно средним.

У команды из столицы России тоже четыре очка после двух матчей и восьмое место в турнирной таблице.

«Красно-синие» забили всего два мяча, а пропустили и вовсе один.

Последние матчи: в рамках Кубка России московский коллектив обыграл «Локомотив» (2:1).

До этого команда из Москвы выиграла у «Ахмата» (2:1) и сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0) в РПЛ.

Перед этим «армейцы» выиграл Суперкубок России, одолев «Краснодар» (1:0).

Не сыграют: у столичного коллектива травмирован только Родриго Вильягра.

Состояние команды: летом у ЦСКА сменился тренер. На смену Марко Николичу пришел Фабио Челестини. В игре команды уже видны изменения, но она продолжает играть преимущественно на результат.

В прошлом сезоне ЦСКА стал третьим и выиграл Кубок России. В новом сезоне команда намерена как минимум повторить прошлогодний успех.

Прогноз Валерия Кечинова

Автор 55 голов в высшей российской лиге Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru разобрал центральный матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА и поделился прогнозом:

На бумаге «Зенит» — фаворит. Если сыграют так же, как против «Рубина» в первом тайме, ЦСКА будет сложно. Но питерцы победу (2:2) буквально на ровном месте упустили, значит не так уж крепко в себе уверены. Тем более безропотно мяч отдали, чего обычно с ними не бывает. Две замены в конце конкретно на удержание счета, которые ничего хорошего не принесли. И сейчас этот конфликт с Глушенковым, когда надо просто принять то, что хороших футболистов с простым характером не бывает. Семаку необходимо быстро разбираться в происходящем. Но очень уж много негатива, хотя потом и выиграли на Кубок в Грозном (2:1). Однозначно ЦСКА за контроль мяча поборется, но с меньшим успехом, чем год назад. В прошлом чемпионате, когда закончили в Питере 0:0, армейцы даже больше владели инициативой, играли первым номером безо всякого стеснения. Сейчас другая по стилю команда только под руководством швейцарца зарождается. Честно сказать, меньше мне пока нравится, чем при Николиче. Полностью основной состав на Кубок сейчас вышел, не от хорошей жизни. Поэтому «Зенит» все же выиграет — 2:1. Валерий Кечинов

Статистика для ставок

«Зенит» не проигрывает на протяжении 5 официальных матчей

ЦСКА не проигрывает на протяжении 10 официальных матчей

В последней очной игре ЦСКА обыграл «Зенит» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.80, а победа ЦСКА — в 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: команды выступают примерно одинаково, поэтому матч вполне может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.80.

Прогноз: ЦСКА будет играть от обороны и команды вряд ли смогут пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.