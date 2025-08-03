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    «Зенит» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция центрального матча 3-го тура РПЛ

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    Жерсон
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    Жерсон
    Топ-матч третьего тура РПЛ собрал в Санкт-Петербурге всё, что нужно для громкой афиши: вице-чемпион против обладателя Кубка, две команды с титульными амбициями и всего по одной осечке на старте. Но при этом — с разным настроем и разными обстоятельствами. У «Зенита» по-прежнему мощный и сыгранный состав, хотя очки в первых турах даются тяжелее, чем обычно. У ЦСКА — чуть более хрупкий баланс: победы есть, но есть кадровые потери. Проверка на прочность — и для команды, и для её нового тренера.

    Перед матчем

    17:35 У «Зенита» впервые в этом сезоне на замене остался Максим Глушенков. Видимо, Семак серьёзно недоволен игрой полузащитника — или отношением к делу. У ЦСКА всё ещё короткая скамейка, но во втором тайме точно стоит ждать появления Койта и Мусаева в атаке.

    17:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

    «Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Мостовой, Мантуан, Педро, Кассьерра.

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    ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Алвес, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Алеррандро.

    «Зенит»

    После потери титула в прошлом сезоне команда Сергея Семака не стала всё перекраивать. Основной костяк остался, и даже в трансферном окне «сине-бело-голубые» действовали точечно: пришли Жерсон и Роман Вега. Пока же «Зенит» ищет свой оптимальный ритм — и не без сбоев.

    На старте чемпионата питерцы взяли четыре очка, но не без нервов. В домашней игре с «Ростовом» пришлось отыгрываться, а в Казани — наоборот, удержать комфортный счёт не удалось.

    В нападении по-прежнему всё вращается вокруг Гонду, Кассьерры и Мостового — оба в хорошей форме. Появляется всё больше минут у Жерсона, Вендел напомнил о своём существовании матчем в Грозном. Но матчи с ЦСКА — совсем другой уровень. «Зенит» почти не забивает в этих встречах: за шесть последних очных игр — только шесть голов, причём дважды подряд дома команда и вовсе уходила с нулём.

    ЦСКА

    Под руководством Фабио Челестини «армейцы» ещё не проигрывали, но при этом не производят впечатления команды, которая уже нашла себя. Игра в Оренбурге (0:0) оставила массу вопросов, в матче с «Ахматом» всё решил всплеск индивидуального мастерства Данила Кругового.

    Неделя перед игрой с «Зенитом» получилась насыщенной: ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом туре Кубка (2:1), но параллельно понёс чувствительные потери. Команду покинули Келлвен и Роша, под вопросом участие Вильягры, травмирован Шуманский. Новичок Верде только-только прибыл — рассчитывать на его включение в старт проблематично. В результате вариативность в защите снизилась, а глубина состава всё ещё не выглядит надёжной.

    Плюс — статистика не на стороне москвичей. За 14 выездных матчей против «Зенита» ЦСКА выигрывал лишь однажды. И хотя победа случилась в 2024-м, в целом «армейцы» традиционно слабо атакуют в Петербурге: восемь голов за 16 поездок — это даже не по полмяча за игру.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.80.

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