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    Булыкин: В матче «Зенит» — ЦСКА ожидаю ничью 2:2

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    Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Спартаком».

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Зенит у себя дома фаворит. Он все сделает, чтобы хорошо выступить и набрать очки. Но, несмотря на это, думаю, что ЦСКА сумеет отобрать очки. "Зенит" будет владеть преимуществом, но верю и надеюсь, что армейцы смогут ему что-то противопоставить. Ожидаю напряженный матч и результативную ничью — 2:2», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    Игра пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 3 августа, и начнется в 18:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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