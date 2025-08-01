Салах обратился к Диасу после его перехода в «Баварию»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался об уходе Луиса Диаса в «Баварию».

«Твоя энергия, напористость и страсть на поле оставили незабываемый след. Нам повезло видеть тебя в "Ливерпуле", и для нас было честью разделить с тобой часть твоей истории успеха. Ты был не просто надёжным товарищем по команде, ты был настоящим вдохновителем. Ещё лучшим ты был другом для меня. Все мы знаем, через что ты прошёл, это сломало бы любого, но ты вернулся сильным и отдал всё ради клуба.

Такая стойкость служит примером для других и заслуживает только уважения. Желаю тебе всего наилучшего в будущем, Лучо», — написал Салах на своей странице в социальной сети.

За «Ливерпуль» Диас выступал с 2022 года, перейдя из «Порту». Всего в прошлом сезоне колумбиец провел 50 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отметился 8 результативными передачами.