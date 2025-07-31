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    Кирьяков: «Динамо» будет спрашивать с Карпина очень серьезно

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    Известный в прошлом нападающий, а ныне тренер Сергей Кирьяков считает, что новому главному тренеру Валерию Карпину скидок в московском «Динамо» не будет, а руководство будет строго спрашивать за результат.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Покажет время, насколько трансферная политика "Динамо" летом хороша. Но приобретения показывают, что руководство клуба намерено создать команду, которая будет бороться за чемпионство. Пока игра "Динамо" вызывает сомнения. Однако если смотреть вперёд с оптимизмом, это дело времени.

    Нужно, чтобы все сыгрались и поняли требования, а команда выигрывала именно по игре и не так натужно. Сейчас для Карпина делается очень многое, но и спрашивать за это с него будут серьёзно», — сказал Кирьяков «Чемпионату».

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    • 56-летний Карпин возглавил бело-голубых перед стартом сезона. Пока команда в двух турах набрала 4 очка и победила в Кубке России в первом туре «Сочи» (3:2). В межсезонье состав «Динамо» пополнили форвард Иван Сергеев, полузащитник Рубенс, защитники Максим Осипенко и Бактиер Зайнутдинов.

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