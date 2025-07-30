«Динамо» камбекнуло против «Сочи»: Сергеев и Фомин добыли первую кубковую победу в сезоне

Московское «Динамо» начало групповую стадию Кубка России с драматичной победы. На «ВТБ Арене» команда Валерия Карпина пропустила дважды в первом тайме, но во второй половине переломила матч: дубль Ивана Сергеева и гол Даниила Фомина в компенсированное время принесли бело-голубым три очка в невероятно напряжённом матче.

Футбол. Россия. Кубок. Группа B Динамо — Сочи 3:2 Голы: 1:0 Иван Сергеев (9'), 1:1 Дмитрий Васильев (34'), 1:2 Захар Федоров (35'), 2:2 Иван Сергеев (57'), 3:2 Даниил Фомин (90+5') Динамо: Игорь Лещук, Дмитрий Скопинцев (Александр Кутицкий, 46'), Егор Смелов, Муми Нгамал (Ярослав Гладышев, 68'), Дмитрий Александров, Лука Гагнидзе (Николас Маричал, 46'), Даниэль Мишкич, Виктор Окишор, Иван Сергеев (Бактиёр Зайнутдинов, 78'), Balakhonov M. (Даниил Фомин, 60'), Леон Зайдензаль Сочи: Александр Дёгтев, Артём Макарчук, Макар Чирков (Вячеслав Литвинов, 63'), Марсело Алвес, Руслан Магаль, Александр Осипов (Кирилл Кравцов, 77'), Дмитрий Васильев (Aberdin N., 63'), Максим Кайнов, Руслан Барт (Антон Зиньковский, 63'), Захар Федоров, Мартин Крамарич (Кирилл Заика, 77') Предупреждение: Виктор Окишор (24')

Карпин делает ставку на резерв, Морено перестраивает оборону

Валерий Карпин радикально изменил состав: из основы, игравшей в РПЛ против «Ростова», остались лишь Нгамалё и Сергеев. Центральную зону обороны заняли 21-летний Зайдензаль и 18-летний Александров, а на правом фланге дебютировал 20-летний Максим Балахонов, отметившийся активной работой в атаке и длинными аутами.

Роберто Морено, под давлением после двух разгромов (0:3 в чемпионате и 0:4 от «Акрона»), выбрал схему с тремя центральными защитниками, оставив в составе Макарчука, Марсело Алвеса, Осипова и Крамарича. В воротах появился Александр Дёгтев, заменивший Рудакова.

Несмотря на перестановки, «Сочи» снова начал матч с провала. Уже на 9-й минуте Нгамалё проскочил по левому флангу, легко ушёл от Чиркова и навесил на Сергеева. Иван, сыграв корпусом против Осипова, головой открыл счёт — 1:0.

Иван Сергеев https://t.me/fcdynamo

Двухминутный обвал обороны «Динамо»

После быстрого гола москвичи владели инициативой, но позволяли «Сочи» отвечать контратаками. На 34-й минуте Дмитрий Васильев, арендованный у «Зенита», после подбора обыграл Макарова и ювелирным ударом с отскоком от газона и штанги поразил дальний угол — 1:1. Один из лучших голов нового сезона, в одной из самых неочевидных ситуаций.

Игроки Сочи после гола https://t.me/Sochipfc

Через минуту случился ещё один удар по обороне хозяев. Потеря мяча в центре поля позволила Крамаричу вырезать передачу на Фёдорова, который убежал от Александрова и хладнокровно переиграл Лещука — 1:2. Молодая пара центральных защитников «Динамо» выглядела нестабильно, а к перерыву Лещуку пришлось ещё раз спасать команду, отражая удар Крамарича после ошибки Зайдензаля.

Захар Фёдоров https://t.me/Sochipfc

Сергеев возвращает интригу, Фомин добивает

Во втором тайме Карпин усилил центр обороны, выпустив опытного Маричаля и Кутицкого, что ожидаемо стабилизировало игру. Хозяева прибавили в темпе и на 57-й минуте сравняли счёт. Балахонов, активно действовавший на фланге, выполнил точный навес, а Сергеев вновь оказался быстрее Осипова и замкнул прострел — 2:2. В не самой простой ситуации страйкер подстроился под мяч и пробил точно в ближнюю девятку — красота! Этот дубль стал для форварда продолжением результативной серии после победного гола в РПЛ против «Ростова».

Иван Сергеев https://t.me/fcdynamo

К концовке на поле вышли лидеры — Фомин, Гладышев, Зиньковский, а также новичок Бахтиёр Зайнутдинов, перешедший из «Бешикташа». Казахстанец сыграл на левом фланге атаки, отметился опасным ударом головой, который Дёгтев парировал, но именно этот момент стал ключевым. С последовавшего углового на самой последней минуте матча Фомин изящным кивком переправил мяч в ворота, оформив волевую победу «Динамо» — 3:2.

Игроки Динамо празднуют победу https://t.me/fcdynamo

После финального свистка Валерий Карпин радовался активнее обычного. В «Ростове» тренер всегда более-менее сдержанно реагировал на победы, но не в этот раз — Карпин вообще не скрывал эмоций и всем видом показывал, что победить в этом матче было очень важно. Да, даже несмотря на долгий кубковый групповой этап, который вроде бы не так важен.

«Динамо» выигрывает второй матч подряд под руководством Карпина и уверенно стартует в Кубке, тогда как «Сочи» прерывает серию разгромов, но терпит третье поражение подряд. Москвичей теперь ждёт важный матч РПЛ с «Краснодаром», а южан — выезд в Казань к «Рубину».