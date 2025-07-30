«Динамо» камбекнуло против «Сочи»: Сергеев и Фомин добыли первую кубковую победу в сезоне

Карпин делает ставку на резерв, Морено перестраивает оборону
Валерий Карпин радикально изменил состав: из основы, игравшей в РПЛ против «Ростова», остались лишь Нгамалё и Сергеев. Центральную зону обороны заняли 21-летний Зайдензаль и 18-летний Александров, а на правом фланге дебютировал 20-летний Максим Балахонов, отметившийся активной работой в атаке и длинными аутами.
Роберто Морено, под давлением после двух разгромов (0:3 в чемпионате и 0:4 от «Акрона»), выбрал схему с тремя центральными защитниками, оставив в составе Макарчука, Марсело Алвеса, Осипова и Крамарича. В воротах появился Александр Дёгтев, заменивший Рудакова.
Несмотря на перестановки, «Сочи» снова начал матч с провала. Уже на 9-й минуте Нгамалё проскочил по левому флангу, легко ушёл от Чиркова и навесил на Сергеева. Иван, сыграв корпусом против Осипова, головой открыл счёт — 1:0.
Двухминутный обвал обороны «Динамо»
После быстрого гола москвичи владели инициативой, но позволяли «Сочи» отвечать контратаками. На 34-й минуте Дмитрий Васильев, арендованный у «Зенита», после подбора обыграл Макарова и ювелирным ударом с отскоком от газона и штанги поразил дальний угол — 1:1. Один из лучших голов нового сезона, в одной из самых неочевидных ситуаций.
Через минуту случился ещё один удар по обороне хозяев. Потеря мяча в центре поля позволила Крамаричу вырезать передачу на Фёдорова, который убежал от Александрова и хладнокровно переиграл Лещука — 1:2. Молодая пара центральных защитников «Динамо» выглядела нестабильно, а к перерыву Лещуку пришлось ещё раз спасать команду, отражая удар Крамарича после ошибки Зайдензаля.
Сергеев возвращает интригу, Фомин добивает
Во втором тайме Карпин усилил центр обороны, выпустив опытного Маричаля и Кутицкого, что ожидаемо стабилизировало игру. Хозяева прибавили в темпе и на 57-й минуте сравняли счёт. Балахонов, активно действовавший на фланге, выполнил точный навес, а Сергеев вновь оказался быстрее Осипова и замкнул прострел — 2:2. В не самой простой ситуации страйкер подстроился под мяч и пробил точно в ближнюю девятку — красота! Этот дубль стал для форварда продолжением результативной серии после победного гола в РПЛ против «Ростова».
К концовке на поле вышли лидеры — Фомин, Гладышев, Зиньковский, а также новичок Бахтиёр Зайнутдинов, перешедший из «Бешикташа». Казахстанец сыграл на левом фланге атаки, отметился опасным ударом головой, который Дёгтев парировал, но именно этот момент стал ключевым. С последовавшего углового на самой последней минуте матча Фомин изящным кивком переправил мяч в ворота, оформив волевую победу «Динамо» — 3:2.
После финального свистка Валерий Карпин радовался активнее обычного. В «Ростове» тренер всегда более-менее сдержанно реагировал на победы, но не в этот раз — Карпин вообще не скрывал эмоций и всем видом показывал, что победить в этом матче было очень важно. Да, даже несмотря на долгий кубковый групповой этап, который вроде бы не так важен.
«Динамо» выигрывает второй матч подряд под руководством Карпина и уверенно стартует в Кубке, тогда как «Сочи» прерывает серию разгромов, но терпит третье поражение подряд. Москвичей теперь ждёт важный матч РПЛ с «Краснодаром», а южан — выезд в Казань к «Рубину».