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    Жедсон Фернандеш близок к переходу в «Спартак»

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    Как сообщает «СЭ», хавбек «Бешикташа» Жедсон Фернандеш сейчас находится в Москве и готов стать футболистом московского «Спартака».

    Жедсон Фернандеш
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    Жедсон Фернандеш

    Ранее стало известно, что красно-белые готовы заплатить за 26-летнего португальца 20 млн евро и заключить с ним четырехлетний контракт.

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    • Позже интерес к Жедсону Фернандешу подтвердили представители турецкого клуба.

    «Спартак» еще в прошлом году активно интересовался полузащитником, но тогда переговоры не увенчались успехом.

    В минувшем сезоне Жедсон Фернандеш сыграл за «Бешикташ» 49 матчей, забил 12 мячей и сделал 3 голевые передачи.Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

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