Жедсон Фернандеш близок к переходу в «Спартак»

Как сообщает «СЭ», хавбек «Бешикташа»сейчас находится в Москве и готов стать футболистом московского

Ранее стало известно, что красно-белые готовы заплатить за 26-летнего португальца 20 млн евро и заключить с ним четырехлетний контракт.

Позже интерес к Жедсону Фернандешу подтвердили представители турецкого клуба.

«Спартак» еще в прошлом году активно интересовался полузащитником, но тогда переговоры не увенчались успехом.

В минувшем сезоне Жедсон Фернандеш сыграл за «Бешикташ» 49 матчей, забил 12 мячей и сделал 3 голевые передачи.Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.