Гиббс-Уайт продлил контракт с «Ноттингемом»

Центральный полузащитникподписали новый контракт, сообщает официальный сайт «лесников».

Теперь соглашение будет действовать до лета 2028 года, а 25-летний хавбек получил существенную прибавку к своему окладу.

Напомним, что интерес к Гиббс-Уайту в межсезонье проявляли «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», но полузащитник решил продолжить карьеру в «Ноттингеме».

Всего в прошлом сезоне игрок сборной Англии провел 38 матчей, забил в них 7 мячей и сделал 10 ассистов. На рынке он сейчас оценивается в 50 млн евро. В составе «Ноттингема» он играет с 2022 года.