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    Антон Заболотный и Маркиньос«Спартак» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция
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    «Спартак» — «Балтика»: стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ

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    Сегодня, 26 июля, в Москве пройдет матч 2-го тура РПЛ сезона-2025/2026. «Спартак» примет калининградскую «Балтику» на «Лукойл Арене».

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    Встреча начнется в 15:00 мск. Команды рассудит арбитр Сергей Карасёв.

    «Спартак»: Максименко, Денисов, Бабич, Литвинов, Мангаш, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Заболотный.

    «Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Мендель, Петров И., Андраде, Саусь, Титков, Бевеев, Петров М., Хиль.

    Онлайн и прямая трансляция матча «Спартак» — «Балтика» доступна по ссылке.

    В 1-м туре москвичи обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).

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