«Спартак» — «Балтика»: стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ

Деян Станкович Фото: globallookpress.com
Встреча начнется в 15:00 мск. Команды рассудит арбитр Сергей Карасёв.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Бабич, Литвинов, Мангаш, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Заболотный.
«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Мендель, Петров И., Андраде, Саусь, Титков, Бевеев, Петров М., Хиль.
Онлайн и прямая трансляция матча «Спартак» — «Балтика» доступна по ссылке.
В 1-м туре москвичи обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).