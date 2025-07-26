«Спартак» — «Балтика»: стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ

Сегодня, 26 июля, в Москве пройдет матч 2-го тура РПЛ сезона-2025/2026.примет калининградскуюна «Лукойл Арене».

Встреча начнется в 15:00 мск. Команды рассудит арбитр Сергей Карасёв.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Бабич, Литвинов, Мангаш, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Заболотный.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Мендель, Петров И., Андраде, Саусь, Титков, Бевеев, Петров М., Хиль.

Онлайн и прямая трансляция матча «Спартак» — «Балтика» доступна по ссылке.

В 1-м туре москвичи обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).