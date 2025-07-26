«Спартак» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция

«Спартак» играет первый домашний матч нового сезона против команды, которая год назад выбила его из Кубка России. «Балтика», вернувшаяся в РПЛ после уверенного чемпионства в Первой лиге, уже показала, что способна осложнить жизнь фаворитам: в первом туре подопечные Андрея Талалаева добыли ничью в Москве, сыграв 1:1 с «Динамо». «Спартак», начавший сезон с победы над махачкалинским «Динамо» (1:0), теперь встретится с соперником, который строит игру от строгой обороны и умеет терпеть. Следить за ходом матча можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Балтика 0:0 Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, икарду Мангаш, Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Пабло Солари (Леви Гарсия, 15'), Антон Заболотный, Martins C. Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Натан Гассама, Кевин Андраде, Мингиян Бевеев, Владислав Саусь, Андрей Мендель, Илья Петров, Николай Титков, Максим Петров, Брайан Хиль Удаление: Антон Заболотный (11')

Ход игры

31' Титков на газоне после контакта с Литвиновым, потребовалась помощь врачей игроку Балтики.

28' Бевеев отдал опасную передачу в штрафную на Титкова, тот принял мяч, но упустил его за лицевую.

25' Пауза на водопой объявлена.

24' Пробил со штрафного Барко, выше ворот.

23' Барко заработал штрафной, метров 25 до ворот.

21' Едва контратакой Спартака не закончился угловой, но успели сфолить на Гарсии игроки Балтики.

20' Саусь выиграл борьбу вверху на линии вратарской, заработал угловой.

18' Маркиньос убрал мяч под левую ногу и пробил — не получился удар у бразильца! Но вошёл в штрафную эффектно.

15' Ливай Гарсия выходит вместо Пабло Солари, меняет рисунок игры на старте Станкович.

14' Титков бил с линии штрафной после розыгрыша, заблокировали удар.

13' Максименко тащит удар Петрова издали — угловой подаст Балтика.

11' Заболотный удалён с поля! Сергей Карасёв принял решение после просмотра повтора!

8' ВАР смотрит момент на возможную красную карточку Заболотному — Антон жёстко сыграл прямой ногой против Бевеева.

6' Гассама пробил издали — в руки Максименко.

3' Саусь боролся с Мангашем на правом фланге, не получилось добраться до мяча у игрока гостей.

2' Маркиньос не успел к мячу в чужой штрафной после длинной передачи.

1' Спартак начал с центра поля, поехали!

Перед матчем

15:00 Команды на поле, всё готово к старту!

14:45 Деян Станкович решил не менять победный состав — с первых минут выйдут все те же, кто начинал матч с «Динамо» Махачкала.

У «Балтики» единственное изменение — Максим Петров вместо Сергея Пряхина. Андрей Талалаев слегка покритиковал Сергея на пресс-конференции после 1-го тура. Видимо, ошибка на стандарте стоила Пряхину места в составе.

14:30 «Спартак» постарается закрепить успешный старт, а «Балтика» проверит, насколько её оборонительная система выдержит натиск топ-клуба. Если москвичи продолжат промахиваться с реализацией, встреча может стать для них куда более нервной, чем планировалось.

14:10 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Спартак»: Максименко, Бабич, Мангаш, Литвинов, Денисов, Солари, Маркиньос, Умяров, Мартинс, Барко, Заболотный.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Мендель, Петров Илья, Петров Максим, Саусь, Титков, Хиль.

«Спартак»

В матче с махачкалинцами «красно-белые» создали 1,8 xG, не позволили сопернику нанести ни одного удара в створ, но победили лишь 1:0. Четыре гола «Спартака» отменили после VAR — дважды из-за офсайдов, ещё дважды за спорные фолы. Команда Станковича выглядела убедительно, но реализация моментов и давление правил оставили матч напряжённым до конца.

Отдельно стоит отметить переход на схему с тремя центральными защитниками (Бабич — Литвинов — Денисов), с активными латералями Мангашем и Солари. В атаке Антон Заболотный уверенно влился в старт, выиграв 10 единоборств из 14, хотя его гол был отменён. Манфред Угальде, лучший бомбардир прошлого сезона, пока далёк от оптимальной формы и начинал матч на скамейке.

Руслан Литвинов globallookpress.com

На своём поле «Спартак» в последних девяти матчах выиграл шесть раз. Даже поражения, случавшиеся дома, были по игре, где москвичей подводила реализация. С «Балтикой» в чемпионате у «красно-белых» тоже стабильное преимущество: три победы в четырёх домашних матчах.

«Балтика»

«Балтика» под руководством Андрея Талалаева в прошлом сезоне стала одной из самых надёжных команд Первой лиги: в 13 последних матчах — девять «сухих» игр и всего пять пропущенных мячей. В первом туре РПЛ калининградцы сдержали «Динамо», пропустив лишь с углового.

Новички уже влились в состав: Цивич, Бевеев, Мурид и Йенне вышли в основе против «Динамо». А Брайан Хиль, забивший в том матче, вошёл в символическую сборную тура. В прошлом году он сделал всего три гола за полгода в Первой лиге, но теперь уже отметился в дебютной игре РПЛ.

Брайан Хиль https://premierliga.ru/

Исторически в гостях у московских клубов «Балтика» очков набирает мало: в 20 матчах — девять ничьих и 11 поражений, побед пока не было. Однако прошлогодняя победа над «Спартаком» в Кубке (1:0) добавляет калининградцам уверенности.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.1.