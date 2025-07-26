Артета: Стабильность и готовность к игре Дьекереша просто выдающиеся

Главный тренервысказался о подписании форварда

«Мы невероятно рады приветствовать Виктора Дьекереша в клубе. Его стабильность и готовность к игре просто выдающиеся, а его результативность говорит сама за себя.

У Виктора множество достоинств. Он быстрый и мощный игрок атаки, забивающий невероятное количество голов на клубном и международном уровнях. Он обладает целеустремленностью, высокой реализацией моментов в голы, а его продуманные перемещения в штрафной делают его постоянной угрозой сопернику.

Мы рады тому, что Виктор привнесет в нашу команду, и с нетерпением ждём начала работы с ним. Мы рады приветствовать Виктора и его семью в Арсенале», — цитирует Артету клубная пресс-служба.

В прошлом сезоне нападающий «Спортинга» сыграл 52 матча во всех турнирах, забив 54 гола и сделав 13 результативных передач.