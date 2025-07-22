От Хаверца до Виллиана. Все трансферы из «Челси» в «Арсенал»

Недавний переходстал очередным подтверждением этой тенденции. В эпоху, которая длится уже 33 года, он стал 11-м футболистом, перебравшимся с «Стэмфорд Бридж» на «Эмирейтс». Этим летом компанию ему составил вратарь, также сменивший синий цвет на красный.

Если судить по реакциям в соцсетях и комментариям под новостями, болельщики «Арсенала» не в восторге от очередного «подарка» от нового чемпиона Клубного чемпионата мира.

Но справедливо ли под одну гребенку записывать всех экс-игроков «Челси» в разочарования?

Издание The Athletic решило ранжировать всех футболистов, которые в последние годы прошли путь от «Челси» к «Арсеналу» — будь то полноценный трансфер или аренда. Кто оказался полезным усилением, а кто стал символом неудачи? Давайте разберемся.

Кай Хаверц

Если Нони Мадуэке нужен пример того, что первые впечатления — не приговор, ему стоит обратить внимание на историю Кая Хаверца. Летом 2023 года немец также перебрался на «Эмирейтс» из «Челси» — за, по мнению многих, завышенные £65 миллионов. К тому же оставались серьезные вопросы: где именно он впишется в состав?

Кай Хаверц globallookpress.com

Главный тренер Микель Артета был уверен: из очередного «потухшего вундеркинда» он сможет выжать максимум. А болельщикам, скептически настроенным к трансферу, испанец посоветовал просто «дать Хаверцу немного любви».

Фанаты послушались. И под раскаты кричалки под мотив Waka Waka, звучащей с трибун, Хаверц уверенно обрел себя на поле. На данный момент — это лучшее приобретение «Арсенала» из «Челси» за всю эру Премьер-лиги. Пока что.

Жоржиньо

После месяца безуспешных попыток заполучить Мойсеса Кайседо, который в итоге выбрал «Челси», «Арсенал» подписал Жоржиньо в последний день зимнего трансферного окна 2023 года. Изначально переход выглядел не самым впечатляющим.

Жоржиньо globallookpress.com

Но натурализованный итальянец бразильского происхождения быстро завоевал симпатии болельщиков благодаря своей хладнокровной манере игры. А уже во втором матче за клуб он громко заявил о себе — удар с линии штрафной попал в перекладину и залетел в ворота после рикошета от головы бывшего голкипера «Арсенала» Эмилиано Мартинеса, игравшего за «Астон Виллу».

Хотя в основном его роль была эпизодической, в ключевых матчах против «Ньюкасла» и «Ливерпуля» Жоржиньо продемонстрировал, что на него всегда можно положиться.

Йосси Бенаюн

О нем вспоминают нечасто, но Бенаюн стал частью того самого печально известного августовского «забега по супермаркету» в 2011 году, когда «Арсенал» в панике усиливался после сокрушительного поражения 2:8 от «Манчестер Юнайтед». Израильтянин на правах аренды из «Челси» провел сезон на «Эмирейтс» крайне надежно.

Арсен Венгер доверял Бенаюну участие в ключевых матчах, а в четвертьфинале Кубка лиги против «Манчестер Сити» он даже вывел команду на поле с капитанской повязкой. Звучит странно, но тогда рядом были такие «ветераны», как Пак Чу Ён, Маруан Шамах и Себастьен Скиллачи.

Давид Луис

Время Давида Луиса в «Арсенале» — это как коробка конфет: никогда не знаешь, что попадется.

Его двухлетний отрезок часто вспоминают как полный провал. Но если трезво взглянуть — все ли действительно было так плохо?

Давид Луис globallookpress.com

Да, за два сезона он получил три красные карточки. Но при этом бразилец стал важным голосом опыта в молодом коллективе и был великолепен в решающих матчах Кубка Англии 2020 года — как в полуфинале, так и в финале. А финал, между прочим, завершился победой 2:1 над… «Челси».

Петр Чех

Этот переход с самого начала ощущался как отношения с человеком, который по-прежнему любит своего бывшего.

Да, у Чеха и «Арсенала» были хорошие времена, но все же не такие, как у него были в «Челси».

Голкипер присоединился к «канонирам» летом 2015 года в возрасте 33 лет после 11 сезонов на «Стэмфорд Бридж». И его решение вернуться туда всего через 23 дня после последнего матча за «Арсенал» — а это было разгромное поражение 1:4 от все того же «Челси» в финале Лиги Европы 2018/19 — лишь подтвердило подозрения, которые давно зрели на севере Лондона.

Вильям Галлас

Арсен Венгер видел в Галласе капитана — и в 2007 году, после ухода Тьерри Анри в «Барселону», отдал ему повязку, обойдя в иерархии более уравновешенного Жилберто Силву.

Решение обернулось катастрофой. Скандальный демарш на поле в матче против «Бирмингема» и публичная критика партнеров в интервью больно ударили по молодому составу «Арсенала». И это еще до того, как мы вспомним, что Галлас — защитник — примерил на себя культовую десятку, которую до него носил сам Деннис Бергкамп…

Вильям Галлас globallookpress.com

Да, Галлас действительно стал капитаном и играл под номером 10. Все это выглядело странно — и на деле не сработало.

Ласcана Диарра

Оценить Диарра в контексте «Арсенала» почти невозможно — он провел в команде меньше, чем длился недавний Клубный чемпионат мира.

Француз оказался на «Эмирейтс» в последний день летнего трансферного окна 2007 года, но не сумел пробиться в основу: в центре полузащиты блистали Сеск Фабрегас и Матьё Фламини.

Всего четыре выхода в старте в Премьер-лиге — и уже в декабре Диарра дал интервью, в котором открыто заявил: «Я хочу уйти из Арсенала».

Через две недели его желание исполнилось — он перешел в «Портсмут».

Рахим Стерлинг

«Вы скоро увидите моего лучшего себя», — уверенно заявил Стерлинг в приветственном видео после перехода в аренду на остаток сезона в последний день трансферного окна в августе прошлого года.

Дорогой читатель, мы так и не увидели лучшую версию Стерлинга.

Рахим Стерлинг globallookpress.com

После успешного сотрудничества с Артетой в «Манчестер Сити» многие надеялись, что история повторится. Но аренда обернулась настолько провальной, что тренер предпочитал выпускать в атаке центрального полузащитника, лишь бы не полагаться на экс-звезду сборной Англии.

Виллиан

Думаете, сейчас болельщики «Арсенала» с подозрением относятся к трансферам из «Челси»? Летом 2020 года скепсиса было еще больше — и вполне обоснованно.

Тогда клуб подписал 32-летнего Виллиана на щедрый трехлетний контракт, и у многих возник вопрос: зачем?

Виллиан globallookpress.com

Да, в первом матче за клуб — против «Фулхэма» — бразилец отдал две голевые передачи. Но вскоре стало ясно: он просто не вписывается в стиль команды. А когда на правом фланге заявил о себе некий юноша по имени Букайо Сака, дни Виллиана в старте были сочтены.

Все футбольные трансферы

И по сей день именно его провальный период на «Эмирейтс» вызывает у фанатов «Арсенала» стойкое недоверие к любым футболистам, переходящим из «Челси».

А в длинном списке таких переходов Виллиан уверенно занимает последнее место.