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    Орлов высказался о волевой победе «Зенита» над «Ростовом»

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    Комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» над «Ростовом» (2:1) в 1-м туре РПЛ.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Прежде всего надо отдать должное ростовчанам. Отличный первый тайм! Хозяева просто-напросто оказались не готовы к такому прессингу соперников. Это наследие Карпина. Ну и тактика гостей жесткой игры — кость в кость — работала. Сначала дончане уложили на газон Вегу, а спустя пару минут — Эраковича. И питерцы растерялись. Может быть, их расслабили победы в контрольных матчах?

    Какие ошибки... Эракович сфолил за метр до своей штрафной. Ну как же так? Нино играл с огрехами. Ну и неудачный вынос Латышонка, который привел к пропущенному голу. Выход из обороны надо тренировать! Ведь такая же проблема наблюдалась и в прошлом сезоне. Все нужно выполнять на порядок быстрее! В первом тайме все было написано на лице Семака. Он тоже не ожидал, что так тяжело будет даваться эта игра», — сказал Орлов «СЭ».

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