Орлов высказался о волевой победе «Зенита» над «Ростовом»

Комментаторвысказался о победенад(2:1) в 1-м туре РПЛ.

«Прежде всего надо отдать должное ростовчанам. Отличный первый тайм! Хозяева просто-напросто оказались не готовы к такому прессингу соперников. Это наследие Карпина. Ну и тактика гостей жесткой игры — кость в кость — работала. Сначала дончане уложили на газон Вегу, а спустя пару минут — Эраковича. И питерцы растерялись. Может быть, их расслабили победы в контрольных матчах?

Какие ошибки... Эракович сфолил за метр до своей штрафной. Ну как же так? Нино играл с огрехами. Ну и неудачный вынос Латышонка, который привел к пропущенному голу. Выход из обороны надо тренировать! Ведь такая же проблема наблюдалась и в прошлом сезоне. Все нужно выполнять на порядок быстрее! В первом тайме все было написано на лице Семака. Он тоже не ожидал, что так тяжело будет даваться эта игра», — сказал Орлов «СЭ».