«Оренбург» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция

«Оренбург», не планировавший возвращения в элиту, получил путёвку в РПЛ за неделю до старта — из-за исключения «Торпедо» за договорные матчи. Состав, настроенный на Первую лигу, и минимум времени на перестройку — команда попадает в сезон почти неподготовленной. И принимают оренбуржцы в первом туре ЦСКА, уже успевший выиграть Суперкубок, провести полноценные сборы и сделать заявку на статус одного из фаворитов. Следить за ходом матча можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Перед матчем

17:05 Для Челестини и его команды эта игра — шанс подтвердить статус фаворита с ходу. Для «Оренбурга» — попытка не рухнуть на самом старте. Состав у армейцев максимально приближенный к основному, смогут ли повторить разгром, как в начале прошлого сезона?

16:45 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Оренбург»: Овсянников, Зотов (К), Татаев, Ведерников, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Квеквескири, Рыбчинский, Гюрлюк, Савельев.

ЦСКА: Акинфеев (К), Гайич, Лукин, Виллиан Роша, Мойзес, Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой, Шуманский, Мусаев.

«Оренбург»

Клуб завершил прошлый сезон на предпоследнем месте и спокойно готовился к жизни в Первой лиге, но возвращение в РПЛ полностью сломало планы. Команду покинули почти все лидеры: в «Ахмат» ушли Максим Сидоров и Брайан Мансилья, в «Крылья Советов» — Джимми Марин, в «Астану» — Иван Башич, Караташ вернулся в «Галатасарай». Новые игроки в основном пришли из низших лиг и свободными агентами, что явно не уровень РПЛ.

Предсезонка получилась короткой — всего два тестовых матча (победы над «Муромом» и СКА). Для команды, которой предстоит моментально перестраивать состав и стиль игры, этого откровенно мало. И вопрос — сколько туров уйдёт на то, чтобы «Оренбург» стал хотя бы конкурентоспособным?

<ЦСКА

Фабио Челестини начал с трофея: его команда в Суперкубке обыграла «Краснодар» (1:0), при этом показала зрелую игру в контратаках и уверенно закрыла концовку в большинстве. До этого армейцы уверенно прошли контрольные матчи, обыграв «Амкал» (4:0), «Партизан» (3:1) и «ОФК Белград» (4:2).

В Оренбург ЦСКА поедет без Игоря Дивеева — из-за опасений усугубить травму на синтетике — но с дебютом новичка Матеуса Алвеса. В прошлом сезоне ЦСКА уверенно разобрался с «Оренбургом» дважды (5:1 дома и 2:0 в гостях), а всего в 12 матчах Премьер-Лиги одержал восемь побед над оренбуржцами. Последнее поражение датируется ещё 2019 годом (2:3).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.07.