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    ЦСКА ожидает мощный старт в первом туре РПЛ против «Оренбурга»?

    Оренбург — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.07

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — ЦСКА
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    Футбольный клуб ЦСКА
    21 июля в 1-м туре российской Премьер-лиги сыграют «Оренбург» и «ЦСКА». Начало матча — в 17:30 мск Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Июля 2025 года

    Оренбург

  • Оренбург
    •  Оренбург 17:30 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Оренбург»

    Турнирное положение: «Оренбург» по итогам прошлого сезона Российской Премьер-лиги на 15 месте в турнирной таблице, набрав 19 баллов. Разница мячей —28:56.

    Команда напрямую вылетела в Первую лигу, однако из-за исключения «Торпедо» РФС принял решение вернуть «Оренбург» в число участников нового сезона.

    Оренбург — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: После завершения сезона «Оренбург» провел два товарищеских матча против команд «Муром» и СКА Хабаровск.

    В первой игре «Оренбург» смог уверенно обыграть соперника со счетом 2:0. В следующем поединке против СКА Хабаровск клуб также смог обыграть соперника (2:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: «Оренбург» сильно обновил свой состав в летнее трансферное окно. Команду пополнило 16 новых игроков.

    Безусловно, команда получила возможность исправиться за прошлый сезон и планирует это доказать в матче против ЦСКА перед своими болельщиками.

    ЦСКА

    Турнирное положение: ЦСКА финишировал в прошлом сезоне на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

    Армейцы набрали 59 очков в 30 матчах. В активе ЦСКА 17 побед, восемь ничейных результатов и пять поражений. Разница мячей — 47:21.

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  • Вчера

    • Последние матчи: ЦСКА после завершения сезона провел три товарищеских матча и поединок против «Краснодара» в Суперкубке России.

    Армейцы провели контрольные матчи против «Амкала» (4:0), «Партизана» (3:1) и ОФК (4:2). Все матчи ЦСКА выиграл. Разница мячей — 11:3.

    В матче против «Краснодара» в Суперкубке России ЦСКА смогли минимально одолеть чемпиона РПЛ со счетом 1:0.

    Не сыграют: травмирован полузащитник Родриго Вилагра.

    Состояние команды: ЦСКА готов бороться за чемпионство в этом сезоне и составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару».

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    Армейцы приобрели бразильского полузащитника Матеуса Алвеша из «Сан-Паулу» за пять миллионов евро. Будет интересно посмотреть, как Фабио Челестини встроить его в команду.

    Дебют Фабио Челестини в качестве главного тренера ЦСКА не менее интригующая тема перед этим матчем. Итальянский специалист уже завоевал титул в новом клубе.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА выиграли во всех матчах перед стартом чемпионата

    • ЦСКА — действующий обладатель Суперкубка России

    • Состав «Оренбурга» пополнило 16 игроков в это межсезонье

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА считается фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа гостей принимается с коэффициентом 1.58. Ничейный результат — 4.40. Победа «Оренбурга» принимается с коэффициентом 5.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.68 и 2.16.

    Прогноз: Армейцы обладают более качественным составом и готовы к яркому старту нового сезона.

    «Оренбург» полностью обновил состав и команде нужно время для сыгранности.

    Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА больше 2 в матче за 2.07.

    Прогноз: Сложно представить, что ЦСКА испытает проблемы с реализацией моментов и можно сыграть на этом.

    Ставка: Тотал больше 4 в матче за 4.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оренбург — ЦСКА?

    Матч Оренбург — ЦСКА состоится 21 июля 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Оренбург — ЦСКА?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал ЦСКА больше 2 в матче .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оренбург — ЦСКА?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал ЦСКА больше 2 в матче » с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оренбург — ЦСКА?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оренбург — ЦСКА?

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА считается фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа гостей принимается с коэффициентом 1.58. Ничейный результат — 4.40. Победа «Оренбурга» принимается с коэффициентом 5.60.

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