Оренбург — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.07

21 июля в 1-м туре российской Премьер-лиги сыграют «Оренбург» и «ЦСКА». Начало матча — в 17:30 мск Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: «Оренбург» по итогам прошлого сезона Российской Премьер-лиги на 15 месте в турнирной таблице, набрав 19 баллов. Разница мячей —28:56.

Команда напрямую вылетела в Первую лигу, однако из-за исключения «Торпедо» РФС принял решение вернуть «Оренбург» в число участников нового сезона.

Последние матчи: После завершения сезона «Оренбург» провел два товарищеских матча против команд «Муром» и СКА Хабаровск.

В первой игре «Оренбург» смог уверенно обыграть соперника со счетом 2:0. В следующем поединке против СКА Хабаровск клуб также смог обыграть соперника (2:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: «Оренбург» сильно обновил свой состав в летнее трансферное окно. Команду пополнило 16 новых игроков.

Безусловно, команда получила возможность исправиться за прошлый сезон и планирует это доказать в матче против ЦСКА перед своими болельщиками.

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА финишировал в прошлом сезоне на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Армейцы набрали 59 очков в 30 матчах. В активе ЦСКА 17 побед, восемь ничейных результатов и пять поражений. Разница мячей — 47:21.

Последние матчи: ЦСКА после завершения сезона провел три товарищеских матча и поединок против «Краснодара» в Суперкубке России.

Армейцы провели контрольные матчи против «Амкала» (4:0), «Партизана» (3:1) и ОФК (4:2). Все матчи ЦСКА выиграл. Разница мячей — 11:3.

В матче против «Краснодара» в Суперкубке России ЦСКА смогли минимально одолеть чемпиона РПЛ со счетом 1:0.

Не сыграют: травмирован полузащитник Родриго Вилагра.

Состояние команды: ЦСКА готов бороться за чемпионство в этом сезоне и составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару».

Армейцы приобрели бразильского полузащитника Матеуса Алвеша из «Сан-Паулу» за пять миллионов евро. Будет интересно посмотреть, как Фабио Челестини встроить его в команду.

Дебют Фабио Челестини в качестве главного тренера ЦСКА не менее интригующая тема перед этим матчем. Итальянский специалист уже завоевал титул в новом клубе.

Статистика для ставок

ЦСКА выиграли во всех матчах перед стартом чемпионата

ЦСКА — действующий обладатель Суперкубка России

Состав «Оренбурга» пополнило 16 игроков в это межсезонье

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА считается фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа гостей принимается с коэффициентом 1.58. Ничейный результат — 4.40. Победа «Оренбурга» принимается с коэффициентом 5.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.68 и 2.16.

Прогноз: Армейцы обладают более качественным составом и готовы к яркому старту нового сезона.

«Оренбург» полностью обновил состав и команде нужно время для сыгранности.

Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА больше 2 в матче за 2.07.

Прогноз: Сложно представить, что ЦСКА испытает проблемы с реализацией моментов и можно сыграть на этом.

Ставка: Тотал больше 4 в матче за 4.10.