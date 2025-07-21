Оренбург — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.07

Оренбург
ЦСКА
«Оренбург»
Турнирное положение: «Оренбург» по итогам прошлого сезона Российской Премьер-лиги на 15 месте в турнирной таблице, набрав 19 баллов. Разница мячей —28:56.
Команда напрямую вылетела в Первую лигу, однако из-за исключения «Торпедо» РФС принял решение вернуть «Оренбург» в число участников нового сезона.
Оренбург — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: После завершения сезона «Оренбург» провел два товарищеских матча против команд «Муром» и СКА Хабаровск.
В первой игре «Оренбург» смог уверенно обыграть соперника со счетом 2:0. В следующем поединке против СКА Хабаровск клуб также смог обыграть соперника (2:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Оренбург» сильно обновил свой состав в летнее трансферное окно. Команду пополнило 16 новых игроков.
Безусловно, команда получила возможность исправиться за прошлый сезон и планирует это доказать в матче против ЦСКА перед своими болельщиками.
ЦСКА
Турнирное положение: ЦСКА финишировал в прошлом сезоне на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
Армейцы набрали 59 очков в 30 матчах. В активе ЦСКА 17 побед, восемь ничейных результатов и пять поражений. Разница мячей — 47:21.
Последние матчи: ЦСКА после завершения сезона провел три товарищеских матча и поединок против «Краснодара» в Суперкубке России.
Армейцы провели контрольные матчи против «Амкала» (4:0), «Партизана» (3:1) и ОФК (4:2). Все матчи ЦСКА выиграл. Разница мячей — 11:3.
В матче против «Краснодара» в Суперкубке России ЦСКА смогли минимально одолеть чемпиона РПЛ со счетом 1:0.
Не сыграют: травмирован полузащитник Родриго Вилагра.
Состояние команды: ЦСКА готов бороться за чемпионство в этом сезоне и составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару».
Армейцы приобрели бразильского полузащитника Матеуса Алвеша из «Сан-Паулу» за пять миллионов евро. Будет интересно посмотреть, как Фабио Челестини встроить его в команду.
Дебют Фабио Челестини в качестве главного тренера ЦСКА не менее интригующая тема перед этим матчем. Итальянский специалист уже завоевал титул в новом клубе.
Статистика для ставок
- ЦСКА выиграли во всех матчах перед стартом чемпионата
- ЦСКА — действующий обладатель Суперкубка России
- Состав «Оренбурга» пополнило 16 игроков в это межсезонье
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА считается фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа гостей принимается с коэффициентом 1.58. Ничейный результат — 4.40. Победа «Оренбурга» принимается с коэффициентом 5.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.68 и 2.16.
- 2.35Пари НН — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.90Зенит — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 3.50Ахмат — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Прогноз: Армейцы обладают более качественным составом и готовы к яркому старту нового сезона.
«Оренбург» полностью обновил состав и команде нужно время для сыгранности.
Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА больше 2 в матче за 2.07.
Прогноз: Сложно представить, что ЦСКА испытает проблемы с реализацией моментов и можно сыграть на этом.
Ставка: Тотал больше 4 в матче за 4.10.