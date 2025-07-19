Никита Янович: Слуцкий всегда был на одной волне с футболистами — над ним даже в ответ шутили

Корреспондент LiveSport.Ru Сергей Тисленко поговорил с голкипером «Тюмени» Никитой Яновичем. В эксклюзивном интервью обсудили старт карьеры в казанском «Рубине», выступления за юношескую сборную и скандальный матч «Нефтехимика» с «Уралом», который многие посчитали договорным.

«Поставили в ворота, потому что выбивал мяч дальше всех в команде»

— В январе 2020 года тебя вызвали на сборы в Испанию с юношеской сборной. Расскажи, что почувствовал от этого вызова? Какая была атмосфера на тренировках, обстановка в целом?

— В тот момент для меня все было как в тумане, если честно, потому что на тот момент это казалось совсем недосягаемым. Меня всегда папа настраивал на то, что нужно стремиться к сборной и я держал это как ориентир в своей голове. Приехал — сначала некоторые ребята показались зазнавшимися немного, потом со всеми познакомился, притёрся и все было круто, тренерский штаб очень хороший был. Поэтому только положительные эмоции были после вызова, а когда начал вызываться на постоянной основе — уже относился как ко второй команде, приезжал, общался с пацанами.

— Кто был там с тобой в сборной?

— Пиняев, Одоевский, Коваленко, Захарян, Гладышев.

— А первый выход на поле в официальном матче помнишь? Что чувствовал?

— Тогда уже года 2 прошло, я адаптировался, поэтому единственное, что могу ответить — когда слушаешь гимн, в тебе прямо патриотизм просыпается. Но я уже с этим чувством был знаком с товарищеских турниров. Помню, играли против Ирландии, если я не ошибаюсь. Мне ещё тогда чудак с центра поля хотел забить, хорошо против ветра бил и я успел добежать. Я ещё думал, что сейчас моя карьера в сборной может закончиться, не начавшись. (смеется)

— За эти несколько лет, которые ты провёл в сборной России, что больше всего запомнилось?

— Когда мы у немцев выиграли в квалификации на Евро. То есть, ну, никто этого не ожидал. Мы выиграли тогда и вышли в финальную стадию турнира, но, к сожалению, из-за СВО никуда не поехали.

— А как ты впервые пришёл в футбол? Кто повлиял на твой выбор стать вратарем?

— Первые, наверное, года 3-4 я вообще не хотел быть вратарём. Меня просто не пускали в поле. Поставили в ворота, потому что я мяч выбивал на тот момент дальше, чем другие ребята. В первой же своей игре в Томске я пропустил 7 голов. А на футбол меня привел дядя. Он, кажется, играл в молодежке «Томи» и закончил из-за травмы. Ушел в армию и пообещал мне, что когда вернется — отведет меня на футбол, так как он знал тренера моего года рождения. Я его ждал из армии больше, чем его невеста. (смеется) В итоге он сдержал своё слово.

Никита Янович globallookpress.com

— Ещё в юношеском возрасте ты часто ездил на соревнования с ребятами на год старше. Как думаешь, повлияло ли это на твоё развитие как футболиста?

— 100 процентов, ребята постарше, они больше умеют. И когда ты в их среде обитаешь, ты тоже быстрее начинаешь учиться. Тем более в раннем возрасте, я считаю, хорошо, когда у тебя есть возможность поработать с разными тренерами. Кто-то помягче, кто-то пожестче — это закаляет, ты должен уметь адаптироваться ко всему. Плюсом ко всему меня в «Чертаново» позвали, когда я играл на турнире за 2002-й год. Мы участвовали на кубке РФС в Крымске и там меня заметили.

«Как я могу оценить, какой ты вратарь, если ты весь турнир играл в поле»

— Расскажи побольше о своем переходе в «Чертаново»

— Турнир уже подходил к концу. Причём я бы не сказал, что, как-то сильно хорошо там выступил. Даже смешные моменты были, например, мне штрафной били — я мяч ногой выбивал, хотя мог упасть и поймать. В общем, не совсем по-вратарски действовал, но, видимо, селекционеры по-своему смотрят. В итоге позвонили мне и еще двум ребятам из нашей команды и пригласили на просмотр. И вот мы поехали втроём, все 2003-го года. (смеется)

— 12 лет — не 18, по сути ты был еще ребёнком, не боялся переезжать в большой город? Были ли раздумья?

— У меня были раздумья по другой причине — до этого я отправлял анкету в «Спартак», они мне ответили и приехали на турнир в Черногорск. Однако, соперники оказались не очень сильными, а когда так было — я играл в поле. Селекционер приехал и говорит: «А как я могу оценить, какой ты вратарь, если ты весь турнир играл в поле? ». Но все же я им приглянулся и они просматривали меня 3 дня, потому что нам надо было ехать дальше. Сошлись на том, что приеду к ним на испытательный срок. И когда меня позвали в «Чертаново», папа звонил селекционеру «Спартака» и объяснил ситуацию, мол, так и так, есть предложение от другой команды. Тот сказал съездить, посмотреть, как ребята вообще живут в Москве в интернате, а там будет видно. Да я и сам горел уже в том возрасте, на самом деле. Родителям сказал, что хочу двигаться дальше, у меня, можно сказать, была цель. Мама очень не хотела отпускать, но они с папой пообщались и решили, что правильнее будет отпустить, потому что если вдруг я потом не заиграю в футбол, то буду всю жизнь их в этом винить. С «Чертаново» мы сразу поехали на турнир, и так получилось, что я получил награду лучшему вратарю. Тогда я понял, что, видимо, меня оставят. Было бы странно, если бы получилось наоборот.

— Окей, а заметил ли ты принципиальную разницу между «Томью» и «Чертаново» вот в первые месяцы тренировок? И если была эта разница, в чем она заключалась?

— Все происходило так быстро, что я даже и понять толком не успевал. Но, безусловно, были заметные отличия в профессионализме, в инфраструктуре. Весь интернат дышал футболом, мы с ребятами были друг другу как братья, потому что не только жили вместе, а буквально всё делали вместе. Отмечу также атмосферу — все как одна семья. У нас воспитатели были, мы их называли, например, тётя Тоня, тётя Галя. Они к нам как к детям относились, будили по утрам. Даже в «Рубине» такого не было.

— Как так получилось, что из такой дружной семьи тебя в итоге достаточно несправедливо отчислили?

— Я думаю, что справедливо отчислили. Просто такая ситуация сложилась, что у нас поменялся тренер и в этот момент мне удаляли аппендицит и я долго восстанавливался после операции. Конечно, после долгого отсутствия форма оставляла желать лучшего. Единственное, что понимания особого я не ощутил. Но в тот момент пришёл такой тренер, которому, наверное, важнее всего была задача, поставленная руководством. Нас было два вратаря в интернате. В итоге второго, который все игры играл, тоже отчислили. Его якобы из-за роста, а меня — якобы я слабый. Очень было обидно, я даже ревел потом.

Никита Янович «Рубин»

— Получается, в «Чертаново» ты пробыл до 14 лет, а уже в 15 дебютировал за дубль «Рубина»?

— Да, все очень скоротечно было. Хотя меня 2-3 месяца держали на просмотре, я даже уже с ребятами всеми подружился, но в любой момент меня могли отправить домой. В конечном итоге меня взяли, мы поехали на Россию и я совсем не играл там. Жаловался родителям, говорил, что хочу уйти. Благо, меня папа успокоил, сказал, что это не выход из ситуации и нужно просто продолжать работать. Все реально так и сложилось, я перетерпел трудности и меня пригласили в молодёжку на тренировку и видимо, чем-то я там тренерский штаб зацепил — начали каждую неделю звать. Тренировался с каждым разом все больше, меня позвали на сборы. Для меня тогда сборы — это просто «вау», очень круто и ни с того ни с сего в один момент подходит тренер вратарей и говорит: «Ты начнёшь сезон».

А в тот момент молодёжка была другая, можно было с основы игроков спускать, да и по возрасту ограничения были другие — в общем, попасть туда считалось реально успехом. Я в шоке ходил, никому не рассказывал — боялся сглазить. (смеется) В день первой игры очень переживал. Даже, наверное, когда за главную команду в Кубке выходил, меня не так трясло. Ещё и в школу сходил на первые 2 урока в этот день. В «Рубине» удобно — школа была при интернате и многие учителя с тренерами общались, им тренеры объясняли, кому, где и как надо помочь. Те, в свою очередь, шли навстречу. Понятно, что программа в итоге полегче была, но мне удалось без троек закончить.

— С 2017 года ты в находишься в системе «Рубина» — по сути это первая полноценная структура масштабного футбольного клуба на твоем пути. С такой точки зрения чем этот этап отличается от остальных?

— Тем, что главную команду ты мог из окна академии увидеть. Никто не запрещал их тренировки посещать, мы с ребятами постоянно ходили. А если еще и Джанаев, например, перчатки передавал — мы до дыр потом их занашивали. Я вижу в этом большой плюс — когда перед тобой живой пример.

— Как в итоге ты получил полноценный контракт?

— Сначала приглашали на тренировки с главной командой. Сначала раз-два в месяц, однажды в заявку включили на пару матчей. Потом прошел еще год, случилась пандемия и я просто ходил играть на коробку в Томске. Вдруг звонок — завтра нужно быть в Казани. Мама в шоке была, заплакала, потому что только привязалась — уже уезжаю. И как раз в тот момент я плотно начал тренироваться уже на регулярной основе, и через полгода зимой я подписал контракт.

— Праздновал?

— Да нет, всё опять как-то мимолётно случилось. Я тихонько тренировался и никто не знал, что у меня такая маленькая зарплата. Потом тренеру Никита Медведев рассказал, а он уже поспособствовал этому. Меня спортивный директор спросил: «Почему раньше ко мне не подошёл? ». Я говорю: «Да к кому я пойду, мне тут главное в футбол играть».

— Но это же действительно масштабный шаг. В этот момент можно сказать: «Всё, я заиграл».

— Ко мне даже приятель из Томска, вратарь на год старше, приезжал и задавал вопрос: «Ты понимаешь, что ты нашу мечту исполнил? ». А я даже об этом никогда и не думал.

— Тебя вообще, кстати, расстраивает тот факт, что из твоего 2003 года в Томске никто не заиграл?

— Конечно, расстраивает. И не только в Томске. У нас в сборной был очень талантливый парень, на него все селекционеры глаз положили, а он раз — сломался, и сейчас в ФНЛ или ФНЛ-2 играет. А на его место поставили Арсена Захаряна. И где теперь Арсен?

— А юношеский опыт в поле на игру ногами не повлиял?

— Игра ногами тоже растяжимое понятие. Акинфеев, например, считается в этом аспекте сильным, но ты когда-либо видел, как он короткий пас отдает? Нет. Зато плассера он делает невероятные, идеально в ногу по низкой траектории. Вот и игра ногами.

«Слуцкий очень открытый и много шутит»

— В «Рубине» за время твоего нахождения работали достаточно именитые тренеры. Чем тебе запомнился Леонид Слуцкий?

— Он очень открытый, много общается со всеми, шутит. Всегда на одной волне с футболистами. С другими тренерами как-то по-другому себя чувствуешь, иной раз боишься что-то сказать, а с ним ребята старшие разговаривают, будто они хорошие знакомые, товарищи. На теорию приходишь, а на табло, где она проходит, он дал задание написать, кто самый смешной в команде. И никто никогда на него не обижался, более того, в ответ над ним шутили. Всё это создавало атмосферу.

Леонид Слуцкий и Никита Янович «Рубин»

— А Рахимов напротив очень серьёзный, правильно понимаю?

— Ну, не сказать, что совсем серьёзный. В любом случае, он тоже любит пошутить, но, наверное, ему ты меньше сможешь сказать, чем, например, Леониду Викторовичу. Я то молодой был, вообще особо не говорил, но за другими наблюдал — да, с Рахимовым меньше так шутили.

— Окей. И в 2022 году ты поехал в «Динамо» Ставрополь. С чем было связано такое решение?

— Мы пришли к выводу, что надо получать игровую практику уже на взрослом уровне, потому что я не играл за главную, взрослую команду. Это сейчас «Рубин-2» есть для практики, а в тот момент надо было что-то делать. И меня позвали в «Балтику» на просмотр, но там, к сожалению, не срослось. И подвернулся Ставрополь, тем более они мне до этого сказали, что ждут и будут рады. В итоге прямо из Турции со сборов «Балтики» туда поехал. Там очень сильный коллектив был, в плане человеческих качеств. Что в Рязани, что в Ставрополе, может играли мы не очень хорошо, но люди были замечательные.

— Так прижился, что уезжать не хотелось?

— Ну, не настолько. (смеется) Все-таки в плане футбольных условий было не так ярко. У меня окно на потолке было, и мы уехали на выезд или куда-то в город. Пошел дождь, а когда я пришел — вся кровать была мокрая — ну это же вообще жесть. Или поле тренировочное — просто бетон, под конец мне даже падать там не хотелось, можно было все бока себе отбить. Я когда в «Рубин» вернулся — прыгал как будто на диван, мне так нравилось, все мягкое было.

Янович в «Динамо» «Динамо» Ставрополь

— Когда ты вернулся, сразу появилось понимание, что поедешь дальше в аренду?

— Ну, я потренировался, мы поговорили с тренером, он сказал, что надо бы мне найти себе что-то. Это тот самый сезон в ФНЛ. Команда собиралась под задачу и мало какой тренер доверит место в составе молодому необстрелянному вратарю. Я отнесся с пониманием, но и сидеть смысла не видел — поехал в Рязань, там пробыл полгода. У них лига раньше заканчивалась — я вернулся потренироваться, и понравился новому тренеру. И так получилось, что отозвали меня из аренды. Я остался в «Рубине» и пробыл там года полтора.

«С коллегами по цеху очень везло — Медведев, Беленов, Дюпин»

— Ты вернулся из аренды и успел сыграть матч?

— Ну да, это официальный матч был, но мы в любом случае уже задачу выполнили, поэтому, думаю, дали мне сыграть. Кстати тоже потряхивало прилично, трибуны все-таки, стадион. Слава Богу, 0-0 сыграли.

— Как тебе опыт работы с Юрием Дюпиным?

— Мне вообще очень везло с вратарскими бригадами! До этого был Никита Медведев, потом Саша Беленов, Юра Дюпин — все мне всегда помогали и мы были как одно целое. Хороший опыт.

— А что можешь сказать о своих кубковых играх? Помогли ли они тебе влиться во взрослый футбол полноценно?

— Да, они мне помогли привыкнуть к большим матчам. Первый раз я вышел в Ростове, а там, как мы знаем, регион футбольный, атмосфера очень крутая — не можешь понять, где ты находишься.

— Как справляться с давлением, когда на тебя смотрят тысячи людей и болеют против тебя?

— Это с возрастом приходит. Мне кажется, я и сейчас не до конца справляюсь, ты в любом случае обращаешь внимание, когда кто-то кричит тебе, например. А возраст решает — я вот Юру Дюпина спрашивал, как он с этим справляется, на что он ответил, что ему вообще плевать, он болельщиков как будто и не слышит. Даже если захочет. (смеется) Видимо, это, реально с опытом приходит.

— В одном из прошлых интервью ты говорил, что в такой клуб, как «Рубин» голкипер уже должен приходить с опытом. А в целом, как думаешь, должны ли большие клубы доверять молодым вратарям?

— Если там действительно какой-то талантливый вратарь, то, конечно, можно доверить. Но я думаю, что при любых раскладах это надо делать дозированно. Вряд ли условный 19-летний голкипер, пусть даже талант, сразу от звонка до звонка сыграет все игры без ошибок. В любом случае будут какие-то психологические спады или ещё что-то. В Европе такая практика распространена. Смотришь — молодой вратарь сыграет восемь-десять игр — отдохнет, потом опять и опять. И вырастает уже в полноценного, готового к игре голкипера.

— Вырос ли ты в физическом плане за годы тренировок со взрослой командой?

— Конечно, да, потому что когда я только пришел, мне говорили ходить в зал постоянно, потому что я был сильно худой. Даже вот на Transfermarkt или в Википедии написано, что мой вес — 69 килограмм. А на деле я вешу 77-78 и это все я набрал тут.

— 26 июня 2024 официально объявили о твоем переходе в «Нефтехимик». Не было ощущения, что ты один из многих? Это ведь регулярный маршрут.

— Такая практика раньше была, последние три года нет никакой связи между «Рубином» и «Нефтехимиком». Здесь было по-другому, у меня просто агент с ними поговорил. Их тренер по вратарям видел меня до этого и захотел взять. Тем более если и были ещё варианты, то без конкретики, а с «Нефтехимиком» все оказалось просто: «-Согласен? -Согласен -Поехали».

Янович в «Нефтехимике» «Нефтехимик»

— Насколько мне известно, тренер лично звонил тебе. Как складывался разговор?

— Он сказал мне: «Хотим тебя взять в команду, сам что думаешь? » Он спрашивал, потому что они были готовы ждать, т. к. «Рубин» не мог моментально меня отпустить. Я ответил положительно, дождался, пока не подписали Ставера и уехал.

— В прошлом сезоне ФНЛ ты отстоял 8 матчей «на ноль». Как считаешь, хороший результат?

— Однозначно нет. В сложившемся сезоне считаю, что намного больше сухарей могло быть.

«Никит, честно, я бы сам подумал, что это договорняк»

— Команда сама в целом удовлетворена результатами сезона?

— Я думаю, что нет, потому что мы очень много игр упустили — бывали ошибки вообще необъяснимые. Или против «Урала» — 2:0 вели и проиграли… Но это тоже ценный опыт — я понял, что в футболе может все складываться совершенно по-разному.

— В СМИ писали, что матч против «Урала» — договорной.

— Я после этой игры вышел и мне даже разговаривать ни с кем не хотелось. Команда стремится на повышение, а мы могли запросто их обыграть. Но имеем то, что имеем — даже меня пытались приплести к договорняку, потому что между ног там пропустил.

— Были вопросы со стороны клуба?

— Нет, это просто утка, которую выкинули в интернет. По своей ошибке я читал какие-то комментарии, некоторые люди реально меня обвиняли, но в клубе все отнеслись с пониманием.

— Справедливости ради, рядовой зритель, не знающий, как устроен футбол, запросто мог бы подумать, что вы сдали игру. Особенно, если обзор посмотрит.

— Да, я знаю, мне папа позвонил, сказал: «Никит, честно, я бы сам подумал, что это договорной матч». Просто написали, что якобы Иванов общался с нашим тренером, и потом пошёл результат, чушь полная.

— Окей, подытожим этот этап. Да, некоторые задачи, возможно, выполнены не были, но это твой первый полноценный сезон в качестве основного вратаря команды. Какие впечатления остались?

— Я просто получил очень много ценного опыта, я благодарен всем за это время, рад что так сложилось.

— Следующий сезон ты проведешь в «Тюмени», как тебя встретили? Задачи на сезон?

— Узнал, что есть вариант — поговорили с Тимуром Рафиковичем (тренер «Тюмени» — прим. ред.) и я принял решение что надо ехать — все было оперативно, профессионально. Встретили хорошо, ребята все отзывчивые, где-то помогли в быту, в общем все было хорошо! Самая главная задача — вернуться в Первую лигу, к этому стремимся и ждем!

— Не оставляешь надежду выступать за основную сборную страны?

— Это все ещё моя главная мечта на все сто процентов. Мечтаю и потихоньку иду к этому. Просто тут дело в том, что вратарь может в любом возрасте заиграть. Передо мной живой пример — Юра Дюпин, который ближе к тридцати заиграл и в итоге в сборную попал.

Янович в «Тюмени» «Тюмень»

— А нет ли у тебя какого-то ориентира уехать играть за границу?

— Я думаю, что сейчас это крайне тяжело, и такая возможность обычно открывается как раз тогда, когда за сборную играешь. Раньше — да, можно было где-то засветиться. Тот же Хайкин особо в России и не играл — посмотрите, в какого вратаря вырос.

— Допустим, тебе поступает предложение третьей по силе лиги Англии. Поедешь?

— Конечно, я думаю, это каждый хотел бы прочувствовать — атмосферу на стадионе. Мы в Лиге Конференций играли с «Ракувом» отборочные матчи, даже на их небольшом стадиончике все было забито и атмосфера была крутая. А в Англии, думаю, еще мощнее. В общем, такой шанс упустить было бы странно.

— Если бы ты сейчас поимел возможность сказать пару слов начинающему вратарю, что бы ты сказал?

— Не парься из-за ошибок, не ешь себя изнутри. Как мне однажды сказал один тренер: «Нет плохих футболистов, есть неподходящий тренер».