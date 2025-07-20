Защитник «Зенита» Дркушич: Сегодня игра была не такой, как должна быть

Защитникпрокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура РПЛ против(2:1).

«Очень важно выиграть в первом матче сезона при болельщиках на домашнем стадионе. Мы очень рады этой победе. Конечно, понимаем, что сегодня игра была не такой, как должна быть. Но хорошо, что мы победили.

"Ростов" сыграл очень хороший первый тайм и отлично прессинговал. Мы не могли выйти из этого прессинга, поэтому первый тайм получился очень тяжёлым для нас. Во втором тайме "Ростов" создал лишь один момент в концовке матча.

Жерсон приехал из Бразилии. Он сегодня показал на поле своё мастерство. Я очень рад, что он в нашей команде», — передает слова Дркушича Чемпионат.

В следующем матче РПЛ «Зенит» сыграет против «Рубина» 27-го июля.