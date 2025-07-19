Газзаев: В РПЛ должны играть 18 клубов

Заслуженный тренер Россиисчитает, что российская Премьер-лига должна быть расширена с 16 до 18 команд.

«Многие предлагают сократить число команд в РПЛ и перейти на весна-осень. Поддерживаете? Для такой великой страны, как Россия, 12 команд — мало. Я считаю, что в РПЛ должно быть 18 команд! Так рекомендует даже УЕФА. Тем более сейчас изоляция. По поводу скандалов — это часть игры. По поводу перехода: мы перешли на осень‑весна, потому что это европейская модель. Так удобнее для игры в еврокубках.

Как сплотить футболистов? Главное — это единство игроков. Если у клуба есть 11 игроков основы и 11 игроков запаса, которые хотят играть — это конкуренция. Нужно добиваться единства. У меня были бразильцы в команде. У них другие обычаи, менталитет, даже игра. Им повара готовили другую еду. Это отношение даёт большие результаты», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Новый сезон РПЛ стартовал вчера, 18 июля, матчем «Динамо» — «Балтика» (1:1).