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    Газзаев: В РПЛ должны играть 18 клубов

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    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев считает, что российская Премьер-лига должна быть расширена с 16 до 18 команд.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Многие предлагают сократить число команд в РПЛ и перейти на весна-осень. Поддерживаете? Для такой великой страны, как Россия, 12 команд — мало. Я считаю, что в РПЛ должно быть 18 команд! Так рекомендует даже УЕФА. Тем более сейчас изоляция. По поводу скандалов — это часть игры. По поводу перехода: мы перешли на осень‑весна, потому что это европейская модель. Так удобнее для игры в еврокубках.

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    • Как сплотить футболистов? Главное — это единство игроков. Если у клуба есть 11 игроков основы и 11 игроков запаса, которые хотят играть — это конкуренция. Нужно добиваться единства. У меня были бразильцы в команде. У них другие обычаи, менталитет, даже игра. Им повара готовили другую еду. Это отношение даёт большие результаты», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Новый сезон РПЛ стартовал вчера, 18 июля, матчем «Динамо» — «Балтика» (1:1).

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