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    Сергей Пиняев («Локомотив»)«Локомотив» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:06
    • «Локомотив» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ
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    «Акрон» и «Крылья Советов» сыграли вничью в РПЛ

    «Акрон» — «Крылья Советов»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В первом туре российской Премьер-лиги тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» — 1:1.

    Вадим Раков
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    Вадим Раков

    На исходе первого тайма румынский защитник хозяев Йонуц Неделчару вывел свою команду вперед.

    «Крылья Советов» смогли отыграться на 57-й минуте после точного удара Вадима Ракова, которому ассистировал Фернандо Костанца. Напомним, 20-летний Раков был арендован этим летом у «Локомотива».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Акрон — Крылья Советов 1:1
    Голы: 1:0 Йонуц Неделчару (45+1'), 1:1 Вадим Раков (57') Акрон: Виталий Гудиев, Роберто Фернандес, Йонуц Неделчару, Марат Таймуразович Бокоев, Ифет Джаковац (Хетаг Хосонов, 64'), Алекса Джурашович, Boldyrev M. (Солтмурад Бакаев, 63'), Стефан Лонча (Максим Кузьмин, 84'), Константин Савичев, Артём Дзюба, Дмитрий Пестряков (Беншимол, 73') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Сергей Божин, Доминик Ороз (Александр Солдатенков, 86'), Иван Лепский, Кирилл Печенин, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Иван Бобёр (Владислав Шитов, 69'), Алексей Сутормин, Амар Рахманович (Максим Витюгов, 77'), Вадим Раков (Химми Марин, 69')

    Календарь и таблица РПЛ

    Во втором туре «Крылья Советов» примут «Пари НН», а «Акрон» отправится в гости к «Сочи».

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