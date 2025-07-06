ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фран Гарсия, Гонсало Гарсия и Арда ГюлерДва Гарсии, Мбаппе и Куртуа: «Реал» перетерпел «Боруссию» и готовится к полуфиналу с «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Уокер обратился к болельщикам «Ман Сити» после ухода из клуба

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Кайл Уокер обратился к фанатам «Манчестер Сити» после своего ухода из команды в «Бернли».

    Кайл Уокер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кайл Уокер

    «Семь с половиной лет, поистине удивительное, фантастическое, прекрасное и особенное место, которое навсегда останется в моем сердце.Я чувствую, что то, чего мы достигли как команда, клуб, организация, семья, не только игроки и персонал, но и вы, болельщики, было совершенно невероятным.

    Взлеты, падения, хорошие времена, плохие времена, требл, домашний квадрупл, "четыре подряд". Я хотел бы поблагодарить вас, всех и каждого, кто связан с клубом. От Халдуна до Чики и, конечно, тренера. Я в большом долгу, благодарен за то, что вы дали мне, не только мне, но и моей семье, и за те хорошие времена, которые мы делили на поле и вне его, особенно когда мы выигрывали трофеи.

  • Больше, чем тренер: как Гвардиола говорит о том, о чём другие молчат
  • Пеп Гвардиола заговорил о том, что важнее футбольных схем и титулов
  • 12/06/2025

    • Я хочу сказать спасибо ребятам, игрокам, с которыми я работал в прошлом и настоящем, для меня это большая честь. Мне очень, очень повезло играть с некоторыми легендами. В клубе по-прежнему есть потрясающие игроки, и я верю, что вы можете продолжать добиваться того, чего мы добились за последние годы.

    Это не прощание, это больше "до скорой встречи". Еще раз спасибо фанатам, всем, с кем связан с 2017 года. Я начинаю другую главу в другом месте, немного другой вызов, но я с нетерпением жду его и иду вперёд», — сказал Уокер в видео в социальной сети.

    Календарь и таблица АПЛ

    В составе «горожан» 35-летний Уокер 6 раз выигрывал АПЛ, один раз ЛЧ, являясь одним из ключевых футболистов «горожан».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» уверенно расправится с «крылышками»
  • «Спартак» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Алькарас снова «разорвет» Рублева?
  • Рублев — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Зенит» не заметит калининградцев
  • «Зенит» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.35
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рублев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Зенит — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Майхшак
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Свентек — Таусон
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Самсонова — Боусас-Манейро
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Наварро
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шелтон — Сонего
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры