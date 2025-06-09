Агент Гоцука: Кирилл хочет остаться в «Пари НН»

Капитан «Пари НН»хочет остаться в составе клуба.

В настоящий момент 32-летний футболист находится в статусе свободного агента после окончания соглашения с «Пари НН».

«У Кирилла действительно закончился контракт с "Пари НН". В данный момент ведутся переговоры о его продлении с клубом. Есть вероятность, что Гоцук продолжит карьеру в Нижнем Новгороде. Слухи инсайдеров о том, что он уже точно покидает команду, не соответствуют действительности», — сказал агент центрального защитника Андрей Талаев «Чемпионату».

За «Пари НН» Гоцук выступал с 2020 года. Всего сыграл за команду 168 матчей, забил в них 14 мячей и сделал 8 результативных передач.