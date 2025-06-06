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    Лам — о возможном переходе Вирца в «Ливерпуль»: Ему придется научиться справляться с давлением

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    Экс-футболист сборной Германии Филипп Лам высказался о возможном переходе Флориана Вирца из «Байера» в «Ливерпуль».

    Флориан Вирц
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    Флориан Вирц

    «Виртцу придется научиться справляться с давлением, которое будет гораздо сильнее в "Ливерпуле", предложившем до 130 млн евро в общей сумме за его подписание, чем когда-либо в "Байере". Смотрите, это уже началось с критики его выступления за сборную против Португалии в среду. Он даже еще не подписал контракт!

    Конечно, я бы хотел видеть Виртца в футболке "Баварии", но я могу понять его переход в другое место. Во-первых, Арне Слот хочет развивать его позицию, а не просто заполнять ее. Во-вторых, нелегко интегрировать Виртца в одну команду с Мусиалой. Оба хотят занимать середину поля. Оба хотят мяч и нуждаются в пространстве.

    Два номера 10 — это действительно сложно. Тем более, что ни один из них не достаточно силен физически в защите, чтобы быть полезным на флангах. Их место в центре, за линией атаки. Кто получает свободу? Кто подчиняется? Два гения вне четкой структуры вызовут хаос.

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    • Конечно, в национальной сборной все по-другому. Там вы играете с тем, что может предложить страна. Виртц, Мусиала и Кай Хавертц — три лучших немецких футболиста. Даже если их нелегко объединить, они должны играть вместе. Все должно быть сосредоточено на них, возможно, с гибкой тройкой защитников и тремя атакующими полузащитниками: Хавертц как ложная девятка, Мусиала отчасти слева, Виртц отчасти справа», — сказал Лам The Athletic.

    В прошедшем сезоне Вирц провел за «Байер» 31 матч в рамках Бундеслиги, забил 10 голов и сделал 12 голевых передач.

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