Гончаренко — о своем будущем: Решения нужно принимать на холодную голову

Виктор Гончаренко — главный тренер «Пари НН» Фото: globallookpress.com
Напомним, что нижегородцы проиграли «Сочи» со счетом 1:3 в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ.
«Дождёмся, что будет дальше. Такой прекрасный город, как Нижний Новгород, должен быть представлен в РПЛ. Здесь идёт подъём футбола: занимаются детским футболом, построили манеж, на стадион стало приходить больше болельщиков.
И ещё, давайте не будем забегать вперёд. Сначала нужно понять, какова дальнейшая судьба у команды, а потом уже говорить о моей судьбе. Решения нужно принимать на холодную голову», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба на официальном сайте.