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    Гончаренко — о своем будущем: Решения нужно принимать на холодную голову

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    Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко ответил на вопрос о своей будущем после вылета команды из российской Премьер-лиги.

    Виктор Гончаренко — главный тренер «Пари НН»
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    Виктор Гончаренко — главный тренер «Пари НН»

    Напомним, что нижегородцы проиграли «Сочи» со счетом 1:3 в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ.

    «Дождёмся, что будет дальше. Такой прекрасный город, как Нижний Новгород, должен быть представлен в РПЛ. Здесь идёт подъём футбола: занимаются детским футболом, построили манеж, на стадион стало приходить больше болельщиков.

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    • И ещё, давайте не будем забегать вперёд. Сначала нужно понять, какова дальнейшая судьба у команды, а потом уже говорить о моей судьбе. Решения нужно принимать на холодную голову», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба на официальном сайте.

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