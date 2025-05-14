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    Боселли: Уехать летом в Европу? Я сейчас не хочу думать об этом

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    Форвард «Пари НН» Хуан Боселли отметил, что пока он не думает о возможном уходе из нижегородского клуба.

    Хуан Боселли
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    Хуан Боселли

    Ранее нижегородцы дома в 28-м туре РПЛ одолели «Крылья Советов» со счетом 5:2. Боселли оформил покер.

    «Каждый матч очень важен, поэтому надо выиграть все остальные. Пока ничего не решено.

    Уехать летом в Европу? Я сейчас не хочу думать об этом. Надо заканчивать сезон и спасать команду. О возможном уходе подумаю только летом, пока меня это не интересует», — сказал Боселли «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» после 28 матчей идет 13-м в таблице РПЛ. У клуба 26 набранных очков. В 29-м туре нижегородцы 17 мая в родных стенах встретятся с «Факелом».

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