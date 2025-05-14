Боселли: Уехать летом в Европу? Я сейчас не хочу думать об этом

Форвард «Пари НН»отметил, что пока он не думает о возможном уходе из нижегородского клуба.

Ранее нижегородцы дома в 28-м туре РПЛ одолели «Крылья Советов» со счетом 5:2. Боселли оформил покер.

«Каждый матч очень важен, поэтому надо выиграть все остальные. Пока ничего не решено.

Уехать летом в Европу? Я сейчас не хочу думать об этом. Надо заканчивать сезон и спасать команду. О возможном уходе подумаю только летом, пока меня это не интересует», — сказал Боселли «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» после 28 матчей идет 13-м в таблице РПЛ. У клуба 26 набранных очков. В 29-м туре нижегородцы 17 мая в родных стенах встретятся с «Факелом».