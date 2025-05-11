«Динамо» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция

11 мая на «ВТБ Арене» пройдет одно из самых принципиальных противостояний российского футбола — московское дерби между «Динамо» и «Спартаком». Оба клуба ведут ожесточённую борьбу за медали: «Спартак» занимает 4-е место с 51 очком, «Динамо» дышит в спину, имея всего на очко меньше. Победа в дерби может стать определяющей в гонке за топ-3. Cледить за ходом встречи можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лунёв, Фернандес, Маричаль, Касерес, Фомин, Глебов, Кутицкий, Карраскаль, Бителло, Гладышев, Нгамалё.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Рябчук, Бабич, Дуарте, Умяров, Пруцев, Маркиньос, Барко, Угальде, Бонгонда.

«Динамо»

Команда Ролана Гусева воодушевлена стартовой победой под его руководством — динамовцы обыграли на выезде «Крылья Советов» со счетом 3:1, причем дважды поразили ворота соперника в меньшинстве. Новый импульс «бело-голубые» получили и благодаря отмене красной карточки Хорхе Карраскаля, который теперь сможет сыграть против «Спартака».

Одним из главных героев весны стал Ярослав Гладышев: его игра без мяча, движения с фланга в центр и способность решать эпизоды в штрафной вывели его в число лучших игроков апреля. В отсутствие Тюкавина именно он стал главной ударной силой атаки, в то время как Карраскаль действует в роли ложной девятки.

На своем поле «Динамо» проводит сильный сезон — 9 побед в 13 матчах, при этом дома команда не проиграла «Зениту» и сыграла вничью с «Ростовом». Но травмы вновь вмешались: Луис Чавес под вопросом из-за проблем с голеностопом, а Диего Лаксальт уже выбыл до конца сезона. Впрочем, в строй возвращается Эль-Мехди Маухуб.

«Спартак»

Команда Деяна Станковича провела нервный матч в Воронеже, где сыграла вничью с последним «Факелом», причем с 25-й минуты — в меньшинстве. Главный тренер дал отдохнуть лидерам, и это сказалось на результате. После волевой победы над «Акроном» в Кубке (со счета 0:2) «Спартак» снова показал нестабильность — как и на протяжении всей весны.

Проблемы у «красно-белых» не только в результате, но и в персоналиях. Манфред Угальде, лучший бомбардир команды с 16 голами, после зимней паузы забил всего однажды. Его партнёр по атаке Ливай Гарсия отличился лишь однажды — и то в Кубке. Зимние новички пока не усилили команду: Пабло Солари всё чаще остаётся в запасе.

Руслан Литвинов, получивший красную карточку в матче с «Факелом», матч пропустит. Под вопросом также участие Даниила Денисова, получившего повреждение и допустившего автогол в кубковом дерби с «Динамо».