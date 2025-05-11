1-й таймЛацио — ЮвентусОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кенан Йылдыз«Лацио» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция ЦСКА — КраснодарЦСКА — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция Букайо СакаПочему «Арсенал» снова не выиграл титул АПЛ и как всё изменить
    Все новости спорта

    «Спартак» отберет очки у «Динамо»?!

    Динамо — Спартак: 2.13 — ставка на исход и прогноз на матч РПЛ

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Динамо Прогнозы на Спартак Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
    «Динамо» примет «Спартак» в матче 28-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 11 мая и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Мая 2025 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 19:30 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Динамо»

    Турнирное положение: «Бело-голубые» замыкают 5-ку лидеров в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе после 27-и туров. «Динамо» отстает от топ-3 в чемпионате лишь на 2 балла.

    На своем поле команда выступает уверенно. «Динамо» занимает 4-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 29 очков дома из 39-и возможных.

    Динамо — Спартак: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «бело-голубые» обыграли «Крыльев Советов» (3:1), сломив сопротивление самарцев во 2-м тайме. До этого «Динамо» проиграло «Спартаку» (1:2) в Кубке России.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах команда проиграла только 1 раз, а также по 2 раза выиграла и сыграла вничью. За этот отрезок «Динамо» делило очки с «Зенитом» (1:1) в РПЛ и ЦСКА (0:0) в Кубке России.

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Не сыграют: Хорхе Карраскаль (красная карточка), Артур Гомес и Константин Тюкавин (у обоих — травмы).

    Состояние команды: Руководство, тренерский штаб, игроки и болельщики «Динамо» надеются на то, что команда завершит сезон в топ-3, но для этого нужно побеждать в предстоящем матче.

    К тому же, у «бело-голубых» появился новый лидер в нападении. Ярослав Гладышев забил 10 голов и сделал 5 голевых передач за 25 встреч в рамках РПЛ.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Красно-белые» располагаются на 4-й позиции в таблице РПЛ, набрав 51 очко за 27 туров. «Спартак» еще может зацепиться за топ-3, от которого отстает от 1 балл.

    К тому же, команда довольно неплохо выступает на чужом поле, занимая по этому показателю 4-е место в лиге. «Спартак» набрал 22 очка из 39-и возможных.

  • «Ничьей с ЦСКА достаточно, чтобы "Краснодар" потерял уверенность». Писарев — о 28-м туре РПЛ
  • Эксклюзивное интервью с шестикратным чемпионом страны и победителем первенства Европы среди молодежных сборных
  • Вчера

    • Последние матчи: В прошедшей встрече «красно-белые» потеряли очки с «Факелом» (1:1), а до этого «Спартак» обыграл то же «Динамо» (2:1) в Кубке России.

    В последних 5-и поединках во всех турнирах команда проиграла только ЦСКА (1:2), трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот отрезок «Спартак» обыграл «Акрон» (3:2) в РПЛ.

    Не сыграет: Руслан Литвинов из-за красной карточки.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Состояние команды: «Спартак» претендовал на 1-е место в РПЛ, но после зимней паузы «красно-белые» вылетели из топ-3 в чемпионате, а сейчас пытается набрать упущенное.

    Интересно, что «Спартак» стабильно обыгрывал «Динамо» в последних 3-х очных встречах. Сможет ли команда и на сей раз победить «бело-голубых»? В гостях это будет сделать куда сложнее...

    Статистика для ставок

    • В последних 6-и встречах во всех турнирах «Динамо» проиграло только 1 раз

    • «Спартак» проиграл только 1 раз в последних 5-и встречах

    • «Спартак» стабильно обыгрывал «Динамо» в последних 3-х очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 2.50, победа «Динамо» — 2.65, ничья — за 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.13 соответственно.

    Прогноз: Команды должны сыграть результативно в предстоящем матче. К тому же, у обоих есть турнирные амбиции.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.13.

    Прогноз: Можно предположить, что «Спартак» начнет активнее идти в атаку.

    Ставка: «Спартак» забьет 1-й гол за 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Динамо — Спартак?

    Матч Динамо — Спартак состоится 11 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Динамо — Спартак?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал 3 больше..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Динамо — Спартак?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал 3 больше.» с коэффициентом у букмекеров 2.13.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — Спартак?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо — Спартак?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 2.50, победа «Динамо» — 2.65, ничья — за 3.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.52
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Борнмут — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Жирона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мальорка — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нарди — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Бенфика — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Синнер — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Франция — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.25
  • Прогноз на матч Мертенс — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Эмполи — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Динамо — Спартак: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 11.05.202519:30. «Спартак» отберет очки у «Динамо»?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры