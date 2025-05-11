Динамо — Спартак: 2.13 — ставка на исход и прогноз на матч РПЛ

«Динамо» примет «Спартак» в матче 28-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 11 мая и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: «Бело-голубые» замыкают 5-ку лидеров в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе после 27-и туров. «Динамо» отстает от топ-3 в чемпионате лишь на 2 балла.

На своем поле команда выступает уверенно. «Динамо» занимает 4-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 29 очков дома из 39-и возможных.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «бело-голубые» обыграли «Крыльев Советов» (3:1), сломив сопротивление самарцев во 2-м тайме. До этого «Динамо» проиграло «Спартаку» (1:2) в Кубке России.

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда проиграла только 1 раз, а также по 2 раза выиграла и сыграла вничью. За этот отрезок «Динамо» делило очки с «Зенитом» (1:1) в РПЛ и ЦСКА (0:0) в Кубке России.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграют: Хорхе Карраскаль (красная карточка), Артур Гомес и Константин Тюкавин (у обоих — травмы).

Состояние команды: Руководство, тренерский штаб, игроки и болельщики «Динамо» надеются на то, что команда завершит сезон в топ-3, но для этого нужно побеждать в предстоящем матче.

К тому же, у «бело-голубых» появился новый лидер в нападении. Ярослав Гладышев забил 10 голов и сделал 5 голевых передач за 25 встреч в рамках РПЛ.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» располагаются на 4-й позиции в таблице РПЛ, набрав 51 очко за 27 туров. «Спартак» еще может зацепиться за топ-3, от которого отстает от 1 балл.

К тому же, команда довольно неплохо выступает на чужом поле, занимая по этому показателю 4-е место в лиге. «Спартак» набрал 22 очка из 39-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече «красно-белые» потеряли очки с «Факелом» (1:1), а до этого «Спартак» обыграл то же «Динамо» (2:1) в Кубке России.

В последних 5-и поединках во всех турнирах команда проиграла только ЦСКА (1:2), трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот отрезок «Спартак» обыграл «Акрон» (3:2) в РПЛ.

Не сыграет: Руслан Литвинов из-за красной карточки.

Состояние команды: «Спартак» претендовал на 1-е место в РПЛ, но после зимней паузы «красно-белые» вылетели из топ-3 в чемпионате, а сейчас пытается набрать упущенное.

Интересно, что «Спартак» стабильно обыгрывал «Динамо» в последних 3-х очных встречах. Сможет ли команда и на сей раз победить «бело-голубых»? В гостях это будет сделать куда сложнее...

Статистика для ставок

В последних 6-и встречах во всех турнирах «Динамо» проиграло только 1 раз

«Спартак» проиграл только 1 раз в последних 5-и встречах

«Спартак» стабильно обыгрывал «Динамо» в последних 3-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 2.50, победа «Динамо» — 2.65, ничья — за 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.13 соответственно.

Прогноз: Команды должны сыграть результативно в предстоящем матче. К тому же, у обоих есть турнирные амбиции.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.13.

Прогноз: Можно предположить, что «Спартак» начнет активнее идти в атаку.

Ставка: «Спартак» забьет 1-й гол за 1.90.