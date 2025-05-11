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    «Барселона» — «Реал» Мадрид. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 35-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Реал»

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    «Барселона» — «Реал»
    «Барселона» на своем поле примет мадридский «Реал» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом «Эль-Класико» можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    16:58 Важнейшее противостояние для обеих команд. Победа «Барселоны» позволит каталонцам оторваться от «Реала» на семь очков — отыграть такой отрыв за три тура будет практически невозможно. А вот успех мадридцев вновь сделает чемпионскую гонку максимально напряженной: расстояние между командами сократится до одного очка и тогда все решится в оставшихся турах.

    Стартовые составы

    «Барселона»: Щенсный, Мартин, Мартинес, Кубарси, Гарсия, Педри, де Йонг, Рафинья, Ольмо, Ямаль, Торрес

    «Реал» Мадрид: Куртуа, Васкес, Асенсио, Тчуамени, Гарсия, Себальос, Вальверде, Беллингем, Гюлер, Мбаппе, Винисиус

    «Барселона»

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    «Барселона» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая мадридский «Реал» на четыре очка за четыре тура до финиша сезона. «Сине-гранатовые» набрали 79 баллов, одержав 25 побед, четырежды сыграв вничью и потерпев 5 поражений. Разница мячей команды впечатляющая — 91:33.

    Однако на этой неделе каталонцы потеряли шанс на требл. В ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Интера» подопечные Ханси Флика не сумели удержать победный счет — пропустили на последних минутах и сыграли вничью 3:3, а затем уступили в дополнительное время — 3:4, выбыв из турнира.

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    • До этого у каталонцев была тяжелая победа в гостях над «Вальядолидом» в Примере — 2:1. Она получилась волевой — голы Рафиньи и Лопеса во втором тайме принесли «сине-гранатовым» три очка. Эта победа стала для команды четвертой подряд в чемпионате, а их беспроигрышная серия в Ла Лиге достигла 15-ти матчей.

    «Реал» Мадрид

    «Реал» рискует завершить сезон без трофеев. Единственной возможностью для подопечных Карло Анчелотти остается победа в чемпионате, однако для этого необходимо отыграть четырехочковое отставание от «Барселоны». На данный момент «сливочные» располагаются на втором месте с 75 очками — 23 победы, 6 ничьих и 5 поражений. Разница мячей — 69:33.

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    • Последний месяц стал непростым для мадридцев. «Реал» вылетел из Лиги Чемпионов, уступив «Арсеналу» в полуфинале, а затем потерпел поражение от «Барселоны» в финале Кубка Испании, проиграв в очередном «Эль-Класико».

    Тем не менее в Примере «Реал» продолжает идти без сбоев — четыре победы подряд. Мадридцы обыграли «Алавес», «Атлетик» и «Хетафе» с одинаковым счетом 1:0, а в крайнем туре едва не упустили победу над «Сельтой», но все же взяли свои три очка — 3:2.

    Личные встречи

    В последних 10-ти встречах на счету «Барселоны» 6 побед, «Реал» оказался сильнее в 4-х случаях.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Реал» с коэффициентом 4.15.

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